　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

天祥有約！山行大智慧「震後天祥的行走課」　2梯次線上報名

▲▼活動地點橫跨綠水、天祥及洛韶遊憩區，在專業講師引導下，實地觀察震後地貌的改變，並練習如何收集與評估環境訊息。（(圖／太管處提供下同)

▲▼活動地點橫跨綠水、天祥及洛韶遊憩區，在專業講師引導下，實地觀察震後地貌的改變，並練習如何收集與評估環境訊息。（(圖／太管處提供下同)

記者王兆麟／花蓮報導

2024年4月3日的強震，深刻地改變了太魯閣的地景地貌。位於地質交接帶的天祥地區，在經歷巨大的變動後，正展現出韌性與全新的自然面貌。為了讓曾造訪的老朋友與嚮往太魯閣的新朋友，能以更安全的方式體驗自然，太魯閣國家公園管理處將於今年度特別辦理「天祥有約」系列活動，首波於4月及5月各推出一場「山行大智慧—震後天祥的行走課」。

太管處表示，「震後天祥的行走課」將帶領民眾在巨變後的土地上，以謙卑的心學習風險概念，更進一步理解如何管理風險，才能在巨大的變動之後安心體驗自然環境。

▲▼活動地點橫跨綠水、天祥及洛韶遊憩區，在專業講師引導下，實地觀察震後地貌的改變，並練習如何收集與評估環境訊息。（(圖／太管處提供下同)

本次活動不僅是一場生態體驗，更是一堂深刻的戶外風險管理課程。太管處指出，震後的地質環境相對敏感，進入園區更需具備「風險管理」的專業知能。課程規劃涵蓋「危險與風險的辨識」、「現地風險評估」、「氣象預報深度解讀」以及「人為風險掌控」等十大核心主題。透過兩天一夜的現地實作，引導學員區分「想像風險」與「真正風險」，並學習在面臨環境變動時，如何制定有效的管理策略。

▲▼活動地點橫跨綠水、天祥及洛韶遊憩區，在專業講師引導下，實地觀察震後地貌的改變，並練習如何收集與評估環境訊息。（(圖／太管處提供下同)

活動地點橫跨綠水、天祥及洛韶遊憩區，學員將在專業講師引導下，實地觀察震後地貌的改變，並練習如何收集與評估環境訊息。藉由「Near miss（虛驚事件）」的分析與「風險值感受」的訓練，提升參與者在戶外活動中的決策能力，達成安全親近自然的目標。

▲▼活動地點橫跨綠水、天祥及洛韶遊憩區，在專業講師引導下，實地觀察震後地貌的改變，並練習如何收集與評估環境訊息。（(圖／太管處提供下同)

活動資訊與報名方式：
本活動共辦理兩個梯次，每梯次名額僅限20人（15人以上成行），報名對象為滿18足歲以上之公民，活動時間：
第一梯次： 115年4月25日至26日（週六、日）。
第二梯次： 115年5月9日至10日（週六、日）。
報名時間： 115年3月14日（週六）8:00 起至 115年4月6日（週日）
17:00 止（額滿為止）。
報名方式：https://forms.gle/YKRjcpSKEwDx8QJ96

太管處提醒，因山區環境變動性高，如遇颱風、地震等不可抗力因素，活動將順延或取消。請有意參與的民眾至相關活動頁面進行線上報名。讓我們在變動的地景中，找回走入自然的勇氣與智慧。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「費仔」發威！國家隊首安即首轟　WBC中華隊史第3發滿貫砲
快訊／張育成安打！　中華隊8比0領先
快訊／莊陳仲敖無失分退場！　林昱珉接替
日韓大戰「韓國先發派他」！　球迷分析：要抓台灣
快訊／費仔轟出滿貫砲！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

藝創教案3／16起開放學校報名　錄取20校最高補助6萬

花蓮「育嬰留停」上路！30日內享8成薪　雇主可申領獎勵金

南投國姓鹿神祭3／14登場　80桌鹿茸養生宴預購一空

天祥有約！山行大智慧「震後天祥的行走課」　2梯次線上報名

嘉義郵局行動i郵車亮相　台灣燈會期間吸引百人排隊體驗

8旬老婦騎車體力不支「人車倒路中」　布袋暖伸援手家屬超感謝

守護太平洋藍色國土　花蓮環保艦隊熱情招募中

南投銀髮人才職場體驗3／13登場　開放55+歲或退休者報名

台中1小時連2震！最大震度4級　深夜搖晃嚇壞中部人

女性健康從家庭出發！　桃園「婦女月」34場活動開跑

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

藝創教案3／16起開放學校報名　錄取20校最高補助6萬

花蓮「育嬰留停」上路！30日內享8成薪　雇主可申領獎勵金

南投國姓鹿神祭3／14登場　80桌鹿茸養生宴預購一空

天祥有約！山行大智慧「震後天祥的行走課」　2梯次線上報名

嘉義郵局行動i郵車亮相　台灣燈會期間吸引百人排隊體驗

8旬老婦騎車體力不支「人車倒路中」　布袋暖伸援手家屬超感謝

守護太平洋藍色國土　花蓮環保艦隊熱情招募中

南投銀髮人才職場體驗3／13登場　開放55+歲或退休者報名

台中1小時連2震！最大震度4級　深夜搖晃嚇壞中部人

女性健康從家庭出發！　桃園「婦女月」34場活動開跑

會計所考題與補習班雷同　政大發聲明：命題整合國考、教科書

陸人社部：人工智慧影響就業　正研究相關政策

報廢機車「沒回收」遭偷騎　原車主挨罰5900元

不斷更新／故意保送費仔！張育成安打2打點　中華隊4上8比0領先

川普曾考慮派美軍進入伊朗　NBC揭「跟外界想的不一樣」

女僕咖啡店色老闆伸狼爪！揉肩摟腰騷擾正妹　倒店仍要賠20萬

台美混血「費仔」國家隊首轟滿貫砲　隊史第3發工作人員急尋撿球球迷

林逸欣送養浪貓「搭高鐵卻把貓放出籠」挨轟！　緊急道歉：是我太無知

中華隊吞2連敗被酸爆！郭泓志感嘆「總被說不夠強」曝球員心聲

工程會暫緩修採購法　維持「3業者投標始得開標」規定

【大谷翔平火力展示】練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

地方熱門新聞

台中今晚連2震！深夜搖晃嚇壞中部人

桃園燈會抽獎得主　現身領取舒華簽名燈籠

桃園景福宮2026開漳聖王遶境踩街　3/8熱鬧登場

桃園婦女月34場活動開跑　健康從家庭出發

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪LaLaport南港坪效最優獎

老婦腳踏車摔倒　布袋警協助就醫

雲林五股開臺尊王過爐3／8登場

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

花蓮育嬰留停上路　30日內享8成薪雇主有獎勵金

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

國1台南安定出口匝道追撞事故小貨車撞大貨車2人受傷送醫

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

新竹水情轉綠燈　北桃園三合一工程延期

更多熱門

相關新聞

Volvo啟動史上最大規模OTA線上更新

Volvo啟動史上最大規模OTA線上更新

瑞典汽車製造商 Volvo 宣佈，將陸續向全球約 250 萬名車主推送其迄今規模最大的線上軟體更新。這項代號為「Volvo Car UX」的全新使用者體驗升級，旨在透過更直覺化的介面設計，簡化駕駛與車輛中央顯示螢幕的互動流程，減少操作步驟，從而提升整體用車便利性

台鐵網路購票「VISA信用卡無法付款」　金融機構修復中

台鐵網路購票「VISA信用卡無法付款」　金融機構修復中

南投縣照服員專班訓練開始受理報名

南投縣照服員專班訓練開始受理報名

桃園櫻花勇士自行車活動開放報名

桃園櫻花勇士自行車活動開放報名

五年學雜費全免　慈大原住民單招開始報名

五年學雜費全免　慈大原住民單招開始報名

關鍵字：

天祥有約天祥的行走課山行大智慧梯次線上報名

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／莊陳仲敖2.2局無失分！林昱珉接替

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

不能再輸！台灣今戰捷克先發打線出爐

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

費爾柴德認為「全壘打應是界內」

台中深夜4.5地震　彰化居民嚇壞：聽到地鳴

H級寫真偶像祭禁令：別盯我胸部！遭酸「像拉麵店沒麵」

韓媒：自稱「史上最強」中華隊陷淘汰危機

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面