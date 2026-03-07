天祥有約！山行大智慧「震後天祥的行走課」　2梯次線上報名

▲▼活動地點橫跨綠水、天祥及洛韶遊憩區，在專業講師引導下，實地觀察震後地貌的改變，並練習如何收集與評估環境訊息。（(圖／太管處提供下同)

記者王兆麟／花蓮報導

2024年4月3日的強震，深刻地改變了太魯閣的地景地貌。位於地質交接帶的天祥地區，在經歷巨大的變動後，正展現出韌性與全新的自然面貌。為了讓曾造訪的老朋友與嚮往太魯閣的新朋友，能以更安全的方式體驗自然，太魯閣國家公園管理處將於今年度特別辦理「天祥有約」系列活動，首波於4月及5月各推出一場「山行大智慧—震後天祥的行走課」。

太管處表示，「震後天祥的行走課」將帶領民眾在巨變後的土地上，以謙卑的心學習風險概念，更進一步理解如何管理風險，才能在巨大的變動之後安心體驗自然環境。

本次活動不僅是一場生態體驗，更是一堂深刻的戶外風險管理課程。太管處指出，震後的地質環境相對敏感，進入園區更需具備「風險管理」的專業知能。課程規劃涵蓋「危險與風險的辨識」、「現地風險評估」、「氣象預報深度解讀」以及「人為風險掌控」等十大核心主題。透過兩天一夜的現地實作，引導學員區分「想像風險」與「真正風險」，並學習在面臨環境變動時，如何制定有效的管理策略。

活動地點橫跨綠水、天祥及洛韶遊憩區，學員將在專業講師引導下，實地觀察震後地貌的改變，並練習如何收集與評估環境訊息。藉由「Near miss（虛驚事件）」的分析與「風險值感受」的訓練，提升參與者在戶外活動中的決策能力，達成安全親近自然的目標。

活動資訊與報名方式：

本活動共辦理兩個梯次，每梯次名額僅限20人（15人以上成行），報名對象為滿18足歲以上之公民，活動時間：

第一梯次： 115年4月25日至26日（週六、日）。

第二梯次： 115年5月9日至10日（週六、日）。

報名時間： 115年3月14日（週六）8:00 起至 115年4月6日（週日）

17:00 止（額滿為止）。

報名方式：https://forms.gle/YKRjcpSKEwDx8QJ96

太管處提醒，因山區環境變動性高，如遇颱風、地震等不可抗力因素，活動將順延或取消。請有意參與的民眾至相關活動頁面進行線上報名。讓我們在變動的地景中，找回走入自然的勇氣與智慧。

