新竹工程師忘登出！女友雲端硬碟驚見「海量偷拍照」　崩潰提告

▲新竹楊姓工程師游泳池偷拍女生被逮，女友3年後發現自己當時也是受害者，憤而提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名楊姓工程師於2020年念研究所碩士時，就曾因在游泳池女廁偷拍女生更衣被逮，遭處拘役40日。2023年楊男忘了登出GOOGLE帳號，女友瀏覽他的GOOGLE帳號雲端硬碟，驚覺裡面有許多自己裸露的偷拍影像，才發現自己也是受害者，怒將楊男告上法院。新竹地院審理，法官判定楊男犯行屬實，依楊犯無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬。可上訴。

判決指出，楊姓工程師於2019年6月至2020年11月2日間，在租屋多次偷拍女友小芸(化名)的胸、臀、腿、生殖器等私密裸照，直到2023年9月間，小芸使用電腦，發現楊男忘記登出GOOGLE帳號，在瀏覽GOOGLE帳號雲端硬碟後，驚覺裡面竟有自己被偷拍的裸露影像和照片，憤而將楊男告上法院。

全案審理時，楊男坦承犯行，供述偷拍女友使用的手機，已在另案他於2020年11月2日高雄市立國際游泳池女廁內，偷拍女生更衣被逮時，就已經被沒收。而他被小芸提告後，也已經將雲端上相關的照片、影像刪除。

苗栗地院審理，法官審酌楊男犯後雖坦承犯行，但至今沒有和小芸和解並取得原諒，考量他他碩士畢業、現從事工程師等情，依楊犯無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。