怎麼編的？國民黨版3800億軍購出包　有3項目國防部早編了

▲立法院會。（資料照／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團昨壓線提出黨版軍購特別條例草案，將特別預算匡列為3800億元。然而，國民黨版草案中提出的8項採購項目，有3項早已被編入公務預算，並不屬於特別條例範圍，變成「重複編列」，相較之下，民眾黨團提出的4000億元版本，就僅納入5項屬於特別預算的軍購案。

國民黨《軍購特別條例》第五條的8項軍購中，包含「臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「陸軍AH-1W型直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」等三案，都是已編列於一般公務預算的項目，不是特別預算的範疇。

國防部日前也已說明，該三項屬向美遞交發價書需求信函的一般軍購案，預算已編列於公務預算，非屬國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」範圍。國防部也強調，若採「階段性編列特別條例」，恐因相關作業程序及預算審議期程冗長，造成無法即時簽署美方發價書、獲得產線優序等後果，不利戰力快速籌建。

另外國民黨主張版本草案是預算上限3800億元+N，但條文中「+N」部分實際上不存在。國防部長顧立雄受訪時直言，國民黨版條例對外宣稱「3800億+N」，但條文實際規定，若要新增軍購案，必須另外提出新的特別條例交付審議，換言之，國民黨團版本上限就是3800億元，「+N的概念在條文中並不存在」，相關說法並不確實。國民黨立委王鴻薇則反嗆，顧立雄是假裝看不懂法律條文？

對於國防預算，世代共好理事長張育萌昨於直播節目《午餐大時客》中點出，國民黨草率端出毫無實質內容、反覆變動的3500億至3800億元版本，罔顧3月15日美方發價書（LOA）即將到期的急迫性，這種將政黨利益置於國家安全之上、惡意弱化台灣自我防衛能力的行徑，實在令人匪夷所思且無比荒謬。

張育萌說明，國際軍購屬於由美國主導的「賣方市場」，流程極為嚴密且須經過美國國會知會審查，絕非國民黨立委口中所述的「菜市場漫天喊價」。他進一步揭露，國民黨在處理此案時展現出極度荒謬的決策矛盾，黨中央竟在黨團開會前，就透過發言系統片面宣布對3500億版本「有共識」，下班前卻又突襲式加碼成3800億，連多出來的300億元到底是什麼都無人能說明，甚至已讀不回媒體的質疑。

張育萌認為，這種「黨中央綁架黨團」的黑箱獨裁決策，不僅無助於國防建軍，更會讓台灣在面對極度信任我們的國際盟友時大失信用。