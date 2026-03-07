　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸央行行長：未來貨幣政策將逐步淡化數量型中介目標

▲中國人民銀行,央行,大陸央行,中國央行。（圖／CFP）

▲大陸央行（中國人民銀行）。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行（中國人民銀行）行長潘功勝6日在人大經濟主題記者會上透露，未來將逐步淡化數量型的中介目標，把金融總量更多作為觀測性、參考性、預期性指標，為更好發揮利率調控的作用創造條件。

潘功勝提到，在中長期，即未來五年的「十五五」時期，人行將落實好十五五規劃綱要的部署，構建科學穩健的貨幣政策體系，處理好短期與長期、穩增長與防風險、內部與外部的關係，從貨幣政策的目標、工具、傳導等方面的統籌推進。

潘功勝指出，貨幣政策的目標方面，目前貨幣政策採用數量型和價格型調控並行的方式，未來將逐步淡化數量型的中介目標，把金融總量更多作為觀測性、參考性、預期性指標，為更好發揮利率調控的作用創造條件。

▼大陸央行行長潘功勝。（圖／CFP）

▲▼中國人民銀行行長潘功勝。（圖／CFP）

潘功勝說，貨幣政策的工具方面，將不斷豐富貨幣政策工具箱，完善短中長期搭配的基礎貨幣的投放機制，發揮好公開市場7天期逆回購利率的政策利率作用，引導短期貨幣市場利率更好地圍繞政策利率運行。繼續開展國債買賣操作，完善存款準備金制度。聚焦重點、合理適度、有進有退，優化結構性貨幣政策工作體系。

潘功勝還說，在傳導機制方面，健全市場化的利率形成、調控和傳導機制，暢通由政策利率向市場基準利率，再到各種金融市場利率的傳導，健全政策溝通機制，不斷提高貨幣政策的透明度。

