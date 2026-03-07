藍委酸「編多少預算才能贏大谷？」　蘇巧慧：落井下石非常不妥

▲綠委蘇巧慧。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

經典賽中華隊昨對上日本隊以0比13慘敗，有民眾指國民黨刪體育署預算，藍委廖偉翔反嗆，要編多少能贏大谷翔平（日本武士隊球星），你給個數字大家來討論。對此說法，綠委蘇巧慧今（7日）受訪時表示，所有選手都是台灣的孩子，一定要做他們最堅強的後盾。國民黨亂刪體育預算就算了，這時候還落井下石，真的非常不妥。

對於台日大戰，蘇巧慧受訪時表示，絕大部分台灣人都非常關心，昨天晚上她還是有工作，所以在跑行程，台下的人眼睛時而看台上、時而盯著手機，在繞場的時候看，每個人的手機上面都在轉播棒球賽，所以跟著每一場的行程，就可以知道得分是多少。

蘇巧慧坦言，看到二局大谷翔平滿貫砲的時候，大家都發出驚呼，到第三局的時候，大家心都揪在一起。不過看得出來，台灣隊真的是非常非常的有韌性，所以一路仍然非常非常努力，一直堅守到第七局，所以其實整個過程當中，還是看到台灣的韌性。

蘇巧慧表示，棒球就是這樣，有輸有贏，這些球員都是台灣的孩子，所以不管輸贏，都要是他們最強的後盾，早上11點有接下來的台捷大戰她雖然沒有辦法看，也是跟大家一起集氣、加油。

對於廖偉翔說法，蘇巧慧則表示，所有選手都是台灣的孩子，一定要做他們最堅強的後盾。國民黨亂刪體育預算就算了，這時候還落井下石，真的非常不妥，無論如何我們都要全力集氣，繼續為台灣隊加油。

