鄭麗君參選機率提高　王世堅讚：才貌雙全對上蔣萬安英明神武

記者杜冠霖／台北報導

2026大選逼近，民進黨北市母雞人選仍未決，行政院副院長鄭麗君被黨內認為是最佳人選，且原本多次表達無意願的鄭麗君近期傳出態度鬆動。對此，綠委王世堅今（7日）表示，鄭麗君學養俱佳才德兼備、鄭麗君性格溫和婉約，待人接物也都對民眾相當尊重，個人非常推崇，鄭麗君參選合乎情理、意料之中，馬上就能看到精采首都市長大作戰，才貌雙全鄭麗君對上英明神武蔣萬安。

對於鄭麗君參選機會提高，王世堅強調，自己一定加入「扶君」計畫，力挺鄭麗君副院長，這一年半每周三中常會，鄭麗君列席，會中討論很多事項需要行政院解決，都是鄭麗君去處理，鄭麗君學養俱佳才德兼備，個人修養跟崗位上表現非常好，且能力不只如此，如果選舉一定會有很好表現。

王世堅指出，鄭麗君性格溫和婉約，待人接物也都對民眾相當尊重，她知道民主社會要聽取各方聲音，一定會以柔軟身段參與這次選舉，個人非常推崇，當然還有徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤都非常適合，自己只會去幫他們，完全沒有參選的意圖。

至於有媒體報導說鄭麗君參選提高，只差老公點頭答應？王世堅表示，對，應該是這樣，大家樂觀其成，鄭麗君參選合乎情理、意料之中，馬上就會看到一場精采首都市長大作戰，才貌雙全鄭麗君對上英明神武蔣萬安。