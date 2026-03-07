人氣跨黨派！松信雙姝搶合體「扶龍王」　王世堅只幫1藍小雞加油

▲國民黨前發言人李明璇、楊智伃。（合成圖／記者湯興翰攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委王世堅日前陪同松山信義議員參選人呂瀅瀅掃街，巧遇同區國民黨籍參選人李明璇，王世堅大讚老朋友，「國民黨『最好的璇擇』李明璇」。而王世堅今（7日）再陪呂瀅瀅掃街，又遇到同區另一國民黨參選人楊智伃，楊智伃也待在王世堅一旁希望互動，王則坦言，自己真的不認識另一位，只認識李明璇，當然只鼓勵她，抱歉不敢做什麼回應。

藍營表態參選松山信義區的新人有前發言人李明璇、楊智伃，議員吳志剛辦公室主任滿志剛、松山里長李煥中，韓國瑜辦公室主任許原榮也宣布投入參選，幾位新人現在也正在力拼初選能夠出線。

而王世堅日前巧遇李明璇，並喊出「民進黨唯一支持呂瀅瀅」、「國民黨最好的選擇李明璇」。李明璇高興到尖叫跳起來，並表示「謝謝堅哥！喜歡政治可以這樣和諧的氛圍」。王世堅今日掃街，則遇到與李明璇初選競爭中的楊智伃，楊智伃也待在王世堅一旁希望互動。

對此，王世堅受訪時坦言，自己真的不認識另外一位，只認識李明璇，當然只鼓勵她，怕自己又講錯話，因為真的不知道候選人有參與，抱歉不敢做什麼回應，自己認識李明璇很久了，是優秀參選人，當然給她一些鼓勵。

對於稍後開打的經典賽對捷克之戰，王世堅也表示，對捷克是關鍵，一定要贏也一定會贏，昨天跟世界頂級高手交戰後雖然輸了，但中華隊都有體認到哪一些該精進，今天一定可以發揮實力，不會像昨天，當然日本明星的亮度太多了，讓大家有點緊張，今天中華隊表現正常，一定會交出亮麗成績單。

至於明日對韓國一戰，王世堅坦言，個人對韓國心裡面確實有一股...自己經歷過那段時間，韓國如何跟我們斷交，斷交就算了，君子絕交不出惡聲，但韓國當時如何糟蹋我們，把我們的大使館沒收直接轉給中共，這是非常可惡。

王世堅指出，當然韓國後來也失去很多，忘了是因為有邦交，空運才讓韓國民航機通過，斷交了就照國際上規矩，那10幾年來韓國要新南向、去印度，都更耗油料跟時間，一搞10幾年，相當重大損失，對他而言，那時被這樣欺負，自己心情無法平復。但相信中華隊不是以此鼓勵自己，他們是以專業球技鼓勵精進，以中華隊的實力，相信對上韓國會贏。

至於不少立委去看經典賽，被網友批評帶衰，王世堅表示，這他不敢評論，立委們一兩個月前就預訂好行程，幫中華隊加油是好事，會期剛開始的空檔去幫中華隊加油是對的，自己剛好要準備會期總質詢、財政委員會的提案，當然不敢去。

王世堅指出，但輸贏跟誰去無關，他們去是一片好意，不會因為他們去就導致輸球，不是這樣子，每一位中華隊成員、在場觀眾都清楚，這些立委願意風塵僕僕、花費相當時間去鼓勵，這是好事一樁。