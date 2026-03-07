　
政治

被柯建銘控打電話騷擾求償百萬敗訴　羅智強：一定上訴到底

▲▼羅智強召開「揭中小企業聯輔基金成綠敗選退輔會！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委羅智強告前民進黨團總召柯建銘，北院判決羅敗訴。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委羅智強去年大罷免期間，遭當時擔任民進黨立院黨團總召的柯建銘控，打電話干擾他在黨團協商時的發言，羅認名譽受損，向柯提出告訴並求償100萬元，事後，台北地方法院判決羅智強敗訴。對此，羅智強表示，「不對惡人低頭，我一定上訴到底，捍衛自身名譽」。

羅智強提到，去年大罷免期間，柯建銘誣指他打「無聲電話」騷擾；其他綠委及綠媒也跟著造謠，損害他的名譽。即使他多次澄清，調出通話記錄，證明沒打過電話給柯建銘，柯卻仍於受訪時，繼續以不實言論誤導社會大眾。

羅智強表示，他對柯建銘提出侵害名譽告訴，很遺憾地，台北地方法院一審判他敗訴。柯建銘含血噴人，但法官竟認為，他並非專門以損害他的名譽為唯一目的，沒有逾越合理範圍，受言論免責權保障，因此免賠。「難道，柯建銘不是專門以損害我的名譽為唯一目的而胡說八道，我的名譽就不會受損？」。

羅智強強調，法官認為，柯建銘「不具侵害名譽權之真實惡意」。在大罷免期間造這種謠，還不夠惡意？柯建銘說要拿出通聯紀錄卻拿不出來，叫做沒有真實惡意？就在柯建銘造謠的期間，他曾在街上被嗆，「有你這種開會打電話騷擾別人的立委，真的很可恥。」他根本沒打電話，卻被綠色政論攻擊三天，走在路上還被嗆。

「我想問，這叫名譽無損？柯建銘這叫言論免責？」羅智強說，柯建銘對他的誣衊，與立委問政、監督政府何干？法官也硬是認定這受言論免責權保障。不對惡人低頭，他一定上訴到底，捍衛自身名譽。

03/05

民眾黨立委李貞秀至今未提出放棄中國大陸籍證明，讓立委參選資格都大有問題，傳出公部門將向法院提出當選無效之訴。對此，國民黨立委羅智強今（4日）表示，陸配參政權議題，不應成為政治鬥爭工具；過去包括前總統陳水扁、蔡英文都並未以陸配參政權作為政治攻防焦點，但總統賴清德卻剝奪陸配參政權。

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

