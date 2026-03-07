嘉義郵局行動i郵車亮相　台灣燈會期間吸引百人排隊體驗

▲▼ 2026 台灣燈會在嘉義：嘉義郵局「行動 i 郵車」與網紅猛男點亮市集人氣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2026 台灣燈會於嘉義縣政府廣場盛大登場，自 3 月 3 日元宵節晚間正式揭幕，由嘉義縣長翁章梁主持點燈儀式，透過大型燈藝、藝術展演與無人機科技，展現嘉義深厚的文化底蘊與城市魅力。嘉義郵局積極參與盛會，自 3 月 3 日至 15 日於燈會市集區設置特色行銷攤位，成為場內最具人氣的亮點之一。



嘉義郵局此次展售多款結合燈會主視覺與在地元素的集郵商品、郵摺及個人化郵票，並推出限量驚喜福袋。活動期間人潮湧現，許多民眾為收藏限定商品，甚至提前半小時便抵達現場排隊，攤位前始終保持長龍，足見郵政文創商品的吸引力。



為推廣智慧物流，現場特別設置「行動 i 郵車」體驗區，讓民眾實際操作 i 郵箱的寄取件服務。每日排隊體驗人數破百，參與民眾不僅能感受便利的科技服務，還能獲得精緻小禮或嘉義縣消防局提供的紀念品，現場氣氛熱絡。同時，郵局也藉此機會辦理防詐騙宣導，透過贈送可愛貼紙型宣導 DM，加深民眾對詐騙手法的警覺性。



3 月 6 日晚間，活動迎來高潮。嘉義郵局特別邀請知名網紅逸祥、郵局正妹以及嘉義縣消防局的猛男現身攤位，與現場遊客進行社群拍照打卡活動。這場跨界合作吸引了大批民眾圍觀，現場歡笑聲不斷，成功透過社群傳播提升了燈會的互動趣味。

嘉義郵局局長陳雍宗表示，郵局秉持「以客為尊，提供誠信效率服務」的精神，透過參與年度盛事，不僅大幅提升了品牌形象，更讓全國遊客感受到百年郵政的創新溫度。嘉義郵局期盼藉由多元服務的展示，讓民眾在觀賞璀璨燈火之餘，也能留下屬於嘉義燈會的閃耀回憶。