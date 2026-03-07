守護太平洋藍色國土　花蓮環保艦隊熱情招募中

▲花蓮縣政府誠摯邀請縣內漁船及賞鯨船業者踴躍加入「花蓮縣環保艦隊」，共同投入海洋廢棄物通報與清除行動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為守護花蓮珍貴海洋資源，花蓮縣政府持續推動「花蓮縣環保艦隊」招募，誠摯邀請本縣漁船及賞鯨船業者踴躍加入，共同投入海洋廢棄物通報與清除行動，打造乾淨、安全且永續的海洋環境。

花蓮面向廣闊的太平洋，擁有豐富漁場與多樣化海洋生態，從沿岸珊瑚礁生態系到深海魚類資源，皆為地方重要資產。然而，隨著海洋活動頻繁與人為廢棄物增加，海漂垃圾、廢棄漁網及塑膠製品等問題日益嚴重，不僅破壞海洋景觀，更對生態與漁業經濟造成長遠影響。

環保局指出，海洋垃圾會纏繞珊瑚、覆蓋海床，影響魚類棲息與繁殖環境，海龜、鯨豚等海洋生物也可能誤食塑膠碎片，導致消化道阻塞甚至死亡。塑膠在海中分解成微塑膠後，也可能透過食物鏈進入魚體，最終回到人類餐桌，不僅影響漁獲品質，也衝擊漁民生計與消費者健康。

有鑑於此，花蓮縣政府自成立環保艦隊以來，整合在地漁船、賞鯨船與相關海上作業船隻力量，透過「隨手清除、即時通報、集中回收」機制，將海上發現之漂流垃圾及作業過程中撈獲之廢棄物帶回港口妥善處理，讓第一線海上工作者成為守護海洋的最佳夥伴。

縣長徐榛蔚強調，漁民與賞鯨船業者長年與海為伍，是最熟悉海洋狀況的一群人，也是守護海洋環境最關鍵的力量。加入環保艦隊，不僅能展現企業社會責任，更能提升產業形象，讓遊客看見花蓮對海洋保育的用心與行動，為觀光與漁業永續發展加分，誠摯邀請本縣漁船、賞鯨船及相關海上作業船舶踴躍加入「花蓮縣環保艦隊」，共同為潔淨海洋盡一份心力，以實際行動守護太平洋，為下一代留下豐饒而健康的藍色海洋。

