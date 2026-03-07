　
社會 社會焦點 保障人權

怕又被砍！父送3把槍16顆子彈防身　兒收下要關5年半

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）6年前曾遭人砍傷，父親擔心再度發生危險，竟在過世之前，將1把改造衝鋒槍、2把改造手槍及16顆子彈轉交給他防身，直到2024年11月才被警方查獲。新竹地院法官日前審理之後，依非法持有非制式衝鋒槍罪，判處阿輝有期徒刑5年6個月，併科罰金10萬元。

▲▼槍砲,彈藥,手槍,子彈,槍械。（示意圖／VCG）

▲阿輝的父親將3把改造槍枝和16顆子彈轉交給他防身。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝在2020年5、6月間收到父親給的1把改造衝鋒槍、2把改造手槍、16顆子彈，父親在2022年間離世，他便把這些槍彈存放在宜蘭縣的住處；2024年3月他搬家至新竹，竟把這些槍彈交給當地一名少年保管。

警方在2024年11月查獲少年非法持有槍枝，進一步追問才知道來源是阿輝，於是立刻將阿輝逮捕。阿輝的辯護人表示，阿輝已經坦承犯行，因為2020年間曾遭人砍傷，父親才會把上述槍彈交給他防身，他雖然長期持有槍彈，卻從未使用，實際上並無造成社會危害，希望法官能減輕其刑。

新竹地院法官表示，上述槍彈經送刑事警察局鑑定，確認均具有殺傷力，阿輝明知法規規定不能非法持有具殺傷力的槍彈，仍擅自將這些東西保存下來，而且數量甚鉅，對社會治安、人民的生命身體安全構成潛在威脅，犯罪所生損害非輕。

不過，法官指出，考量到阿輝始終坦承犯行，被警方查獲之後也主動配合交出所有槍枝，雖然不符合自首要件，但犯後態度尚屬良好，最終依犯非法持有非制式衝鋒槍罪，判處他有期徒刑5年6個月，併科罰金10萬元，罰金部分得易服勞役100日，全案仍可上訴。

03/05 全台詐欺最新數據

476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

偽造房東簽名詐3.2萬補助　租客下場GG

偽造房東簽名詐3.2萬補助　租客下場GG

男子阿豪（化名）為了領取每個月2880元的租屋補助，竟瞞著房東偽刻印章、簽名，私自提出申請，共計獲得3萬2544元,後來事情露餡，他被要求搬家，還因為此案挨告，最終被新竹地院法官依法判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，緩刑2年。

涉案人拍自己的筆錄PO網　挨告獲無罪

涉案人拍自己的筆錄PO網　挨告獲無罪

打瞌睡追撞2車　駕駛嚇到躲起來GG了

打瞌睡追撞2車　駕駛嚇到躲起來GG了

上網查才知錯過教召　後備軍人獲無罪

上網查才知錯過教召　後備軍人獲無罪

當街罵小王偷吃別人老婆　尪被判拘5日

當街罵小王偷吃別人老婆　尪被判拘5日

新竹地院

