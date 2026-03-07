為WBC出門買遙控器！運將撞飛騎士「2人斷3腿」　竟欠繳188萬罰單

記者邱中岳、黃資真／台北報導

台北市大同區民族西路、大龍街口6日發生一起嚴重車禍，許姓司機(59歲)無照開計程車上路，通過路口時撞上一部準備左轉的機車，造成蔡姓騎士(54歲)雙腿骨折，並波及到正在路邊下貨的許姓男子(48歲)，左腿骨折，雙雙送醫。據了解，許男坦承他累積將近200萬的罰金未繳，為了還錢借朋友的營業證開車賺錢。

▲▼無照小黃運將撞飛機車騎士害雙腿骨折，無辜送貨司機也遭撞腿部骨折。（圖／記者邱中岳翻攝）

本案發生在6日上午10時許，許男駕駛計程車通過民族西路、大龍街口時，車速極快，正在左轉的騎士蔡男當場在空中轉了一圈，重摔在變電箱上再落地，造成蔡男雙腿骨折，噴飛的機車則正好擊中了正在拉推車卸貨的許男，造成許男左腳骨折。

警消獲報到場緊急將2人送醫救治，所幸皆意識清楚無生命危險，許姓司機經酒測後確認無酒駕情事，然而其駕照早已被吊銷。許男表示，他因為已經累積欠繳188萬的紅單，向朋友借營業登記證開車賺錢，當時他為了準備看晚上WBC世界棒球經典賽的台日大戰，才開車出門買遙控器，沒想到發生這種事。

而警方根據《道路交通管理處罰條例》第21條，「駕駛執照業經吊銷、註銷仍駕駛小型車或機車」最高可開罰3.6萬元，《道路交通管理處罰條例》第36條「計程車駕駛人，未向警察機關辦理執業登記，領取執業登記證，即行執業者」，最高可處3600元罰鍰，共計兩罰並計可處座最高3.96萬元罰鍰，紅單金額恐怕得繼續累計。