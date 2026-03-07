　
地方 地方焦點

南投銀髮人才職場體驗3／13登場　開放55+歲或退休者報名

▲南投縣政府與全家便利店將合辦銀髮人才職場體驗。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府與全家便利店將合辦銀髮人才職場體驗。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣銀髮人才服務據點將於3月13日與全家便利商店合作，辦理職場體驗及實務操作，只要年滿55歲以上銀髮族或已退休人士，有就業意願者都可以參加。

南投縣社會及勞動局表示，本次課程內容主要為產業認識、職場參訪、企業經驗分享及實作體驗，當天邀請全家便利商店股份有限公司人力資源部資深招募經理許宗仁擔任講師，規劃3小時的職能培力課程、進行職業專門深入化的指導，協助中高齡及高齡求職者進行職場探索及適應。

▲銀髮人才職場體驗，歡迎55歲以上或已退休者報名參加。（圖／南投縣政府提供）

活動時間地點為3月13日(星期五)下午1時30分至5時30分、全家便利商店中寮石龍店(南投縣中寮鄉永和村龍南路313-6號)，報名專線:049-2245580，名額有限、額滿為止，相關資訊請上FB粉絲團「南投縣政府銀髮人才服務據點」查詢。

縣府社會及勞動局表示，截至115年1月底，該縣55歲以上銀髮人口計18萬3289人，占全縣人口數的39.1%，為鼓勵逐年攀升的中高齡人口繼續投入勞動市場，成立「南投縣銀髮人才服務據點，並致力於開發銀髮友善之職缺、辦理聯合徵才活動、技藝傳承活動及多元化活動講座，未來還有職涯再進化、數位學習課程、重啟樂齡職涯等活動，歡迎55歲以上長者親臨銀髮人才服務據點(南投縣南投市復興路98-3號,台灣銀行南投分行對面)，或來電洽詢049-2245580。

03/05 全台詐欺最新數據

476 1 9100 損失金額(元)

想在退休前把10萬美元滾成百萬美元，實現退休即躺平？有投資專家指出，有一些公司，若給予足夠時間，例如十年，理應有能力大幅跑贏大盤表現，有望讓資產翻十倍，並點名3檔為潛力標的，包含台積電、ServiceNow及比亞迪。

