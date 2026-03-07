大谷翔平流量炸裂！　滿貫砲「單手硬撈」狂吸2300萬觀看

▲日本隊大谷翔平滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）



記者張方瑀／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）震撼登場，日本隊頭號球星大谷翔平再次展現「非人類」的規格外實力，他6日對陣中華隊的首戰中，單局狂掃5分打點，不僅刷新賽會紀錄，WBC官方X上傳的滿貫砲影片更是在短短12小時內突破2100萬次觀看，目前已達2300萬次，超狂表現讓全球粉絲直呼：這隻「獨角獸」強到沒天理。

一發滿貫彈驚艷全場 單局5打點創歷史紀錄

現年31歲、效力於道奇隊的大谷翔平，在首戰對上中華隊的比賽中展現恐怖火力。2局上一出局滿壘，面對中華隊先發右投鄭浩均，大谷在球數2壞1好的情況下，鎖定一顆外角低處曲球，雖然重心一度被破壞，但他竟靠著強大的核心與右手力量，硬是將球掃上右外野看台，完成一發驚天動地的滿貫全壘打。

大谷擊球後帥氣甩棒，在全場瘋狂喝采中繞行壘包。更誇張的是，他在同一個半局第二次站上打擊區，於二死一、三壘有人時再度敲出右外野適時安打。根據大聯盟官網記者蘭格斯（Sarah Langs）指出，大谷單局進帳5分打點是WBC史上首見，而日本隊單局灌進10分也同步刷新大會紀錄。

社群流量大爆炸 滿貫砲影片12小時吸2100萬觀看

大谷的場上表現也直接反映在驚人的社群數據上。WBC官方X帳號以「SHOHEI OHTANI GRAND SLAM」為題發布影片，全球球迷陷入瘋狂，上架僅12小時，觀看次數就衝上2100萬次，在棒球相關影音中極為罕見。

大聯盟官方X也同步釋出另一個角度的影片，並配文寫道，「當大谷翔平在滿壘時站上打擊區，你還能期待什麼呢？」這段影片同樣累積了500萬次觀看。此外，大谷在1局首打席敲出的二壘安打吸引600萬次觀看，甚至連比賽前練習打擊的側拍影片，觀看數都高達2300萬次。