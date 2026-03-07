深夜4.5地震「台中西屯30年首見」　專家示警：2個斷層能量累積

▲台中昨晚發生規模4.5地震，郭鎧紋表示，這是台中西屯區近30年來首次顯著有感地震。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

台中市西屯區與南屯區昨日深夜1小時內接連發生兩起極淺層地震，最大一起達規模4.5。地震專家郭鎧紋表示，規模4.5地震，是台中西屯區近30年來首次有感地震，情況的確少見，台中盆地東邊靠近「三義、車籠埔斷層」，西邊則有「大甲、彰化斷層」，過去車籠埔斷層比較活躍，民眾要留意「大甲、彰化斷層」累積能量而引發的地震。

台中市南屯區與西屯區，昨天深夜接連發生規模3.1、4.5地震，其中彰化縣最大震度達到4級，台中市、彰化員林也達到3級，不少已入睡的民眾被嚇醒。中央氣象署稍早表示，地震發生在「地震空白區」，的確罕見，後續可能有規模3.5到4餘震。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地震專家郭鎧紋表示，台中盆地地震活動的確偏少，西屯區規模4.5地震，是1997年至今西屯區唯一的顯著有感地震，也是近30年來首次有感地震，這的確少見。

郭鎧紋進一步分析，台中市所在的台中盆地，東邊靠近「三義、車籠埔斷層」，西邊則有「大甲、彰化斷層」，過去因為車籠埔斷層比較活躍，最著名就是921集集地震，但在車籠埔斷層以西的區域，地震活動相對偏少，這次西屯區規模4.5地震之後，要留意位於西北邊的大甲斷層和西南邊彰化斷層，因為已經累積一些能量，民眾後續要注意可能的地震活動。

▲台中西屯區發生規模4.5地震，郭鎧紋表示，要留意大甲斷層和彰化斷層可能已經累積能量。（圖／郭鎧紋提供）