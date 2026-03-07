以軍50戰機「轟炸哈米尼地堡」投百枚炸彈　爆炸畫面曝光

▲以色列轟炸伊朗最高領袖哈米尼地堡。（圖／翻攝自X@IDF）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列6日對伊朗發動大規模空襲，派出大約50架戰機轟炸已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的軍事地堡，投下約100枚炸彈徹底將其摧毀。根據以軍發布的影片，可見現場冒出熊熊火光與大量濃煙。

轟炸哈米尼地堡 冒大量火光濃煙

以色列時報報導，這座地堡位在德黑蘭領導層建築群下方，內部通道與房間橫跨多條街道，設有多個入口點以及供伊朗政權高層使用的會議室。根據以色列發布的影片，在以軍開轟之後，橫跨數個街區的目標地點發生爆炸，冒出熊熊火光與大量濃煙。

???? WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

這次空襲的結果尚不清楚，沒有公布被擊殺的伊朗官員，但身在德黑蘭的目擊者稱，6日的空襲異常猛烈，震得當地房屋搖晃。

以軍表示，此處是哈米尼的戰時緊急指揮中心，但他在使用地堡之前就被除掉，且在哈米尼喪生後，伊朗高層仍持續使用這處地下設施。以軍也說明，是在8200部隊與9900部隊耗時多年進行測繪與情資佈網，才讓6日這場精準打擊成為可能。

以方隨後又在德黑蘭發動另一次空襲，目標鎖定最高領袖辦公室代理幕僚長希賈齊（Asghar Hijazi）。希賈齊與哈米尼關係密切，是伊朗高層關鍵人物，特拉維夫智庫「國家安全研究所」專家吉姆（Raz Zimmt）指出，希賈齊多年來一直被認為是最高領袖辦公室最有影響力的人物之一。

以色列狂轟伊朗 投下逾6500枚炸彈

自開戰以來，以軍已在伊朗投下超過6500枚炸彈，光是6日就打擊伊朗西部400多個軍事目標。以軍評估，目前已摧毀伊朗300多個彈道飛彈發射裝置，估計還剩下100至200個。

以軍強調，現在正進入戰爭新階段，將持續增加對德黑蘭政權據點及武器生產設施的打擊，盡可能減少伊朗對以色列的火力範圍。

美國與以色列聯手的轟炸行動仍未有停歇跡象。美國總統川普表示，除非伊朗宣布無條件投降，否則攻勢絕不停止。