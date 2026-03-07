　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以軍50戰機「轟炸哈米尼地堡」投百枚炸彈　爆炸畫面曝光

▲▼ 以色列轟炸伊朗最高領袖哈米尼軍事地堡。（圖／翻攝自X@IDF）

▲以色列轟炸伊朗最高領袖哈米尼地堡。（圖／翻攝自X@IDF）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列6日對伊朗發動大規模空襲，派出大約50架戰機轟炸已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的軍事地堡，投下約100枚炸彈徹底將其摧毀。根據以軍發布的影片，可見現場冒出熊熊火光與大量濃煙。

轟炸哈米尼地堡　冒大量火光濃煙

以色列時報報導，這座地堡位在德黑蘭領導層建築群下方，內部通道與房間橫跨多條街道，設有多個入口點以及供伊朗政權高層使用的會議室。根據以色列發布的影片，在以軍開轟之後，橫跨數個街區的目標地點發生爆炸，冒出熊熊火光與大量濃煙。

這次空襲的結果尚不清楚，沒有公布被擊殺的伊朗官員，但身在德黑蘭的目擊者稱，6日的空襲異常猛烈，震得當地房屋搖晃。

以軍表示，此處是哈米尼的戰時緊急指揮中心，但他在使用地堡之前就被除掉，且在哈米尼喪生後，伊朗高層仍持續使用這處地下設施。以軍也說明，是在8200部隊與9900部隊耗時多年進行測繪與情資佈網，才讓6日這場精準打擊成為可能。

以方隨後又在德黑蘭發動另一次空襲，目標鎖定最高領袖辦公室代理幕僚長希賈齊（Asghar Hijazi）。希賈齊與哈米尼關係密切，是伊朗高層關鍵人物，特拉維夫智庫「國家安全研究所」專家吉姆（Raz Zimmt）指出，希賈齊多年來一直被認為是最高領袖辦公室最有影響力的人物之一。

以色列狂轟伊朗　投下逾6500枚炸彈

自開戰以來，以軍已在伊朗投下超過6500枚炸彈，光是6日就打擊伊朗西部400多個軍事目標。以軍評估，目前已摧毀伊朗300多個彈道飛彈發射裝置，估計還剩下100至200個。

以軍強調，現在正進入戰爭新階段，將持續增加對德黑蘭政權據點及武器生產設施的打擊，盡可能減少伊朗對以色列的火力範圍。

美國與以色列聯手的轟炸行動仍未有停歇跡象。美國總統川普表示，除非伊朗宣布無條件投降，否則攻勢絕不停止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
晉級有希望！美220萬網紅分析「1劇本」對台最有利
被打爆！球迷點名「全盛時期的他」：能壓制日本隊
大谷翔平三壘敘舊打招呼！張育成驚「碰一下就全壘打」
陳傑憲準備好了！練打轟3發：疼痛難免在可控範圍
4.5地震「台中西屯30年首見！」　專家示警
大谷翔平流量炸裂！　滿貫砲「單手硬撈」吸2300萬觀看
陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣晉級有希望！　美220萬網紅分析「1劇本」對台最有利

以軍50戰機「轟炸哈米尼地堡」投百枚炸彈　爆炸畫面曝光

大谷翔平流量炸裂！　滿貫砲「單手硬撈」狂吸2300萬觀看

川普：美國軍火商同意　精密級武器「產量提高至4倍」

出兵伊朗？　美軍利刃「第82空降師」突取消演習待命

伊朗戰爭反成台灣護盾？　外媒：美軍「4天轟2000目標」嚇壞北京

不保送大谷翔平！　日網友讚台灣：堂堂正正對決

普丁出手！俄羅斯疑供伊朗「精準定位」　白宮：不影響美軍行動

伊朗軍方：摧毀美軍「沙漠之眼」雷達　波灣美籍油輪陷火海

卡達領空部分解封！先撤旅客、貨運　5大航點優先

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

台灣晉級有希望！　美220萬網紅分析「1劇本」對台最有利

以軍50戰機「轟炸哈米尼地堡」投百枚炸彈　爆炸畫面曝光

大谷翔平流量炸裂！　滿貫砲「單手硬撈」狂吸2300萬觀看

川普：美國軍火商同意　精密級武器「產量提高至4倍」

出兵伊朗？　美軍利刃「第82空降師」突取消演習待命

伊朗戰爭反成台灣護盾？　外媒：美軍「4天轟2000目標」嚇壞北京

不保送大谷翔平！　日網友讚台灣：堂堂正正對決

普丁出手！俄羅斯疑供伊朗「精準定位」　白宮：不影響美軍行動

伊朗軍方：摧毀美軍「沙漠之眼」雷達　波灣美籍油輪陷火海

卡達領空部分解封！先撤旅客、貨運　5大航點優先

「阿北嘜擱喝了啦」單車男3天2酒駕　栽同1警手上...開罰2千4

怕又被砍！父送3把槍16顆子彈防身　兒收下要關5年半

天祥有約！山行大智慧「震後天祥的行走課」　2梯次線上報名

台灣晉級有希望！　美220萬網紅分析「1劇本」對台最有利

直擊／袁惟仁靈堂開放「遺照曝光」！　第一位到場的藝人竟是她

周末北東濕涼　下周兩波冷氣團「低溫探14度」

總統維安偷「峮峮」簽名棒球　陳冠安轟離譜：國安體系失序

楠梓建案晚了822天交屋！15住戶怒告建商　獲賠757萬

嘉義郵局行動i郵車亮相　台灣燈會期間吸引百人排隊體驗

以軍50戰機「轟炸哈米尼地堡」投百枚炸彈　爆炸畫面曝光

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

國際熱門新聞

戰火讓「油氣運不出去」　卡達示警

韓媒：自稱「史上最強」中華隊陷淘汰危機

不保送大谷　日網友讚：台灣堂堂正正對決

俄羅斯疑供伊朗「精準定位」　白宮回應

男飯店擄走紅鶴　強扯下翅膀變態施虐

出兵伊朗？　美軍「第82空降師」突取消演習

油價飆升！美股周五收黑　三大指數同步下挫

伊朗戰爭反成台灣護盾　外媒：美軍嚇壞北京

消息人士：俄羅斯疑與伊朗合作，規模全面

川普重磅發文：讓伊朗再次偉大

伊朗接班人將揭曉？　川普拒父傳子

川普在白宮接受福音派宗教領袖圍繞禱告

伊朗狂轟12國！　衝突蔓延中東之外

大谷翔平流量炸裂　滿貫砲狂吸2300萬觀看

更多熱門

相關新聞

出兵伊朗？　美軍「第82空降師」突取消演習

出兵伊朗？　美軍「第82空降師」突取消演習

美國陸軍近日傳出無預警取消精銳傘兵部隊「第82空降師」（82nd Airborne Division）總部單位的重大演習，此舉引發外界高度揣測，認為這支專精地面作戰的先遣部隊，極有可能正為了進軍中東進行最終待命。

伊朗戰爭反成台灣護盾　外媒：美軍嚇壞北京

伊朗戰爭反成台灣護盾　外媒：美軍嚇壞北京

俄羅斯疑供伊朗「精準定位」　白宮回應

俄羅斯疑供伊朗「精準定位」　白宮回應

伊朗軍方：摧毀美軍雷達、波灣美油輪陷火海

伊朗軍方：摧毀美軍雷達、波灣美油輪陷火海

卡達領空部分解封　先撤旅客、貨運

卡達領空部分解封　先撤旅客、貨運

關鍵字：

以色列伊朗德黑蘭哈米尼

讀者迴響

熱門新聞

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

不能再輸！台灣今戰捷克先發打線出爐

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

費爾柴德認為「全壘打應是界內」

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

台中深夜4.5地震　彰化居民嚇壞：聽到地鳴

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

台日戰震撼教育！台南Josh發聲

H級寫真偶像祭禁令：別盯我胸部！遭酸「像拉麵店沒麵」

戰火讓「油氣運不出去」　卡達示警

韓媒：自稱「史上最強」中華隊陷淘汰危機

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面