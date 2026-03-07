鄭麗君選北市機率高？　段宜康：最理想人選還有重要任務在身

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

2026大選逼近，民進黨北市母雞人選仍未決，而行政院副院長鄭麗君被黨內認為是最有實力人選，對此，前綠委段宜康今（7日）受訪時表示，當然希望有實力堅強的市長候選人，但大家心目中最理想的人選，現在還有重要任務在身，希望她能夠趕快完成任務、挑起任務，大家要有耐心。議員擬參選人馬郁雯則直接點名，台美關稅貿易部分，鄭麗君表現得非常好，這樣的好人選值得大家期待。

力拼議員初選，馬郁雯今在段宜康陪同下掃街。對於北市母雞人選，段宜康指出，倒不用那麼急，如果大家還記得，當初蘇貞昌宣布參選台北市長是在8月，蔡英文宣布參選新北市長是在5月底，民進黨在台北市，當然很希望有個實力堅強的市長候選人，帶領這些議員打一場漂亮選戰。

段宜康表示，但也知道大家心目中最理想的人選，現在還有重要任務在身，希望她能夠趕快完成任務，挑起替民進黨打造新局的任務，大家共同期待，也要有耐心。

馬郁雯則指出，台北市身為首善之都，民進黨一定非常負責任推出最好、最強的人選來擔任母雞，小雞只要初選過後，大家都準備好，相信母雞人選自然而然會出來，以之前台美關稅貿易部分，鄭麗君表現得非常好，這樣的好人選值得大家期待。

對於下周即將展開的黨內初選電話民調，馬郁雯坦言，做為第一次參選的新人還是蠻緊張的，所以初選前黃金周特別找段宜康委員一起，向市場攤商好朋友拜票，剩下時間沒有很多，要把握每一分每一秒拜票。