出包！國民黨3800億軍購版本「編3幽靈項目」　綠委籲回歸國防專業

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

針對國民黨團提出《強化國防及對美軍事採購特別條例草案》，綠委陳冠廷6日表示，該版本所列之TTN/TAK系統、AH-1W直升機零附件與魚叉飛彈檢修等項目，實際上皆屬一般對美軍購案件，相關預算早已編列於年度公務預算，並不在國防部提出的防衛韌性特別預算規劃之內，呼籲朝野回歸國防專業，共同支持行政院版特別預算。

國民黨立院黨團昨壓線提出黨版軍購特別條例草案，將特別預算匡列為3800億元。但第五條的8項軍購中，包含「臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「陸軍AH-1W型直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」等三案，都是已編列於一般公務預算的項目，不是特別預算的範疇。

陳冠廷指出，對美軍購必須在簽署發價書（LOA）後，才會由美方與承包商進行議約並確認最終價格與項目。如果在條例中事先固定預算金額，反而可能限制後續議約彈性，增加執行風險。

陳冠廷也提醒，若採分階段方式提出特別條例，可能因立法與審議時間拉長，導致無法及時簽署發價書、取得產線優先權，反而延誤建軍進度。

陳冠廷表示，行政院版《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》為期八年、上限1.25兆元，規劃包含精準火力、遠程打擊、無人系統、防空與反彈道能力、AI與C5ISR系統、彈藥與戰備存量，以及台美共同研發等七大項目，並透過軍購、委製與商購三種管道，同時兼顧國防自主與非紅供應鏈。

陳冠廷強調，面對區域安全情勢持續升高，台灣必須以完整規劃快速建立戰力，呼籲朝野回歸國防專業，共同支持行政院版特別預算，確保防衛體系能夠及時到位。