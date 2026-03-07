國道基金「營運資金今年底短缺266億」　創7年最大缺口

▲國道基金今年底將面臨近7年流動資金最大缺口。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

隨著國道7號、國1甲及國1楊梅至頭份拓寬三大工程陸續啟動，國道建設迎來3499.48億元龐大經費支出，立法院預算中心針對115年國道基金預算最新評估報告指出，國道基金財務狀況亮紅燈，今年底營運資金短缺擴大至負266.94億元，為7年來流動資金缺口最大的一年。

國道基金運作方式與民間企業相似，需依財務自給自足原則經營，短期償債能力是觀察其財務狀況的重要指標。立院預算中心報告指出，經檢視國道基金108年至115年底的財務流動性概況，除112年與113年底外，國道基金營運資金均呈現負值，其中今年底預計擴增至負266.94億元，為自108年底以來流動資金缺口最大之年度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

重大工程支出啟動 流動比率恐驟降至14.25%

立法院預算中心報告揭露，國道基金108至110年因部分長期債務屆期轉列為流動負債，流動比率明顯下滑，112及113年因未支付重大工程款項，流動比率回升至200%以上。

但自114年度起，隨重大工程支出啟動，114年底流動比率預計再度下降至57.42%，115年底更預計驟降至14.25%。

▲國道基金面臨7年來流動資金缺口最大的一年。（AI協作圖／記者李姿慧製作，經編輯審核）

該報告顯示，國道基金自108年底起就出現流動性不足的情形，115年底營運資金短缺甚於往年，立法院預算中心指出，國道基金短期資金調度壓力沉重，為財務之警訊，允宜妥慎控管財務調度與操作情形，以維財務健全。

18項國道建設推動 未來經費需求逾4265億元

由於多項國道重大工程計畫啟動，包括「國道7號高雄路段計畫」等18項專案計畫，立法院預算中心發現，國道基金115年過後年度經費需求高達4,265.53億元，國道基金預計分別運用營運資金690.90億元、國庫撥款700.93億元及外借資金2,873.7億元支應，舉債籌資比率達67.37%。

▲國道7號等國道建設計畫面臨龐大經費支出。（圖／高公局）

因今年底預計自有營運資金裕度不足，需以短期借款240億元調度支應，長短期債務合計餘額預計達1,660億元，今年相對應利息負擔增至22.44億元。

債務餘額恐達1660億 高公局擬發行公債或借款籌資

立法院預算中心示警，為確保重大建設順利推動，應審慎籌劃債務管理及資金調度，建立長期財務規劃與債務上限警示機制，避免未來自償財源不足時，將造成政府財政重大負擔。

對此，高公局表示，高公局預估116年因應國道基金建設經費需求，針對資金需求部分，已初步規劃發行乙類公債或銀行借款因應。

高公局長陳文瑞說明，今年和明年國道基金仍有盈餘，因明年起至122年重大國道建設計畫支出超過4千億元，高公局已經提報新的財務計畫，國道基金自償率為78%，盼爭取行政院支持剩餘22%的經費。