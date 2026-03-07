26歲男「金包銀」換真金！騙走銀樓40萬　苗栗警1小時逮人

▲苗栗張男拿「金包銀」到銀樓換真金，馬上被逮。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、郭玗潔／苗栗報導

苗栗一名26歲張姓男子日前在網路買金飾後，明知該飾品只含少量黃金成分(金包銀、2兩餘），仍上銀樓以假換真，換取40餘克黃金項鍊及現金10餘萬元，店家發現被騙後連忙報警，警方於1小時內逮到張男，追回店家的黃金項鍊和現金，訊後依詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，經檢察官複訊後裁定張嫌限制住居。

苗栗警分局5日15時許接獲苗栗市一間銀樓店家報案，收到假黃金損失金額約40餘萬元，隨即全力偵辦，經調閱案發店家周遭監視器影像，鎖定涉案對象後，報請苗栗地檢察署廉股楊岳都檢察官指揮偵辦，1小時內順利將張嫌查獲到案，訊後依詐欺罪嫌，移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，經檢察官複訊後裁定張嫌限制住居。

據了解，張嫌透過網路購買含少量黃金成分的飾品(金包銀、2兩餘），想要以假亂真，前往苗栗市中正路的一間銀樓，佯稱要變賣飾品。店家一時不查，竟與張嫌交付一條黃金項鍊(40餘克)及10餘萬元，後經店家檢驗未見黃金成分，驚覺遭到詐騙，趕緊向警方報案。

警方獲報後隨及調閱店內及周遭監視器影像，鎖定張嫌使用的車輛，以車追人，順利在苗栗市為公路一帶將張嫌查獲到案，全數追回店家交付的黃金項鍊及現金，訊後依詐欺罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，經檢察官複訊後裁定張嫌限制住居。

苗栗警分局藉此呼籲，近期金價持續高漲，讓不少民眾興起把家中舊金飾拿到銀樓變現的念頭，這也讓投機人也動起歪腦筋，因此，銀樓業者在處理黃金交易、飾品回收時都要留意，千萬不要回收來路不明的飾品，黃金交易買賣時要確實作好鑑定，才能避免遭到詐騙。