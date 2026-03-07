川普：美國軍火商同意　精密級武器「產量提高至4倍」

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普6日宣布，該國7大軍火製造商已同意將「精密級武器」產量提升至4倍。他此前宣稱，美國擁有「幾乎無限量的」關鍵武器供應。

7大軍火商點頭 產量增至4倍

《國會山莊報》報導，川普在白宮召集7大軍火巨頭高層，包括BAE Systems、波音、霍尼韋爾、L3Harris、洛克希德馬丁、諾斯洛普格魯曼、雷神的執行長，雙方會談後做出上述承諾，並且約定2個月後再次會商。

川普隨後在真相社群（Truth Social）發文，「他們已經同意把精密級武器的產量提升至4倍，而我們想要盡快達到最高產量水準。」他透露，產量擴大的計畫早在會議3個月前就已啟動，許多武器的廠房和生產線已經開始運作。

川普還說，「我們擁有幾乎無限的中階與中高階彈藥供應」，這些等級的武器目前在伊朗使用中，先前也在委內瑞拉使用過，「不論如何，我們也增加了這些等級（武器）的訂單數量。」

▼美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

中東戰火延燒 專家看法兩極

會議召開之際，中東戰火已經延燒一周。美國中央司令部6日更新數據指出，2月28日衝突爆發以來，美軍已轟炸伊朗境內超過3000個目標。

國防分析師示警，美國攔截飛彈庫存有限，恐難以長期維持高強度作戰節奏。

大西洋理事會（Atlantic Council）前瞻防禦計畫主任科斯塔（Joe Costa）說，若持續維持這種作戰強度，「將對我們的攔截能力造成極大壓力」。他指出，美軍正大量消耗終端高空防禦飛彈，愛國者攔截飛彈，SM-2、SM-3、SM-6飛彈，以及先進中程空對空飛彈。

不過，任職於華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的前海軍陸戰隊上校坎西安（Mark Cancian）認為，美國或許能夠「幾乎無限期」維持目前的短程作戰規模。隨著戰事拖延，攻擊目標清單會逐漸減少，意味著作戰節奏勢必逐步放緩。