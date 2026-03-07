留言「台北燈節潑硫酸」苗栗裁縫師到案拒認罪　曾不服攔查撞警

▲苗栗一名裁縫師在6日晚間留言要到台北燈節潑酸，警方在四小時內火速逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

網路上流傳一名網友在社群平台留言恐嚇的截圖，表示「要在3月8日去台北燈節潑硫酸，祝妳忌日快樂」，留言曝光後立刻引起警方高度關注，警方除了將加強燈節維安之外，也將根據IP追查，於6日晚間在苗栗逮捕涉嫌留言的裁縫師，但他到案後全盤否認。

警方調查，該篇留言「要在3/8日去台北燈節潑硫酸，祝妳忌日快樂」，是在6日晚上6時許被貼在網路社群《Threads》上，此舉引起網路恐慌，也引起警方高度注意，警方除了追查IP位置，以查緝留言者到案之外，也將加強燈節期間安全維護作業。

警方後續也持續追查幕後留言的藏鏡人，根據IP位置鎖定貼文者，發現貼文來源來自苗栗地區，並在四小時內緊急前往逮人，逮獲44歲的陳姓男子到案，但是陳姓男子到案後全盤否認犯行，對於留言動機避重就輕，且儘管警方在手機找到相關留言，但仍堅持否認犯行。

警方追查，陳姓男子平時與母親同住在苗栗市區，兩人合力經營一家裁縫店，專門替人修補衣物，但是卻在6日晚上留言要到台北燈節潑酸，儘管否認犯行，但手機留言已經露餡，偵訊後依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。

警方也指出，陳姓男子曾經在2024年間，因為車燈損毀被警員攔停，但是竟然不配合攔查衝撞張姓警員，導致張姓警員左腳被車輪輾過，還有右側腳踝扭傷、拉傷等情況，最後遭警方依照公共危險罪嫌逮捕。