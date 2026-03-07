前任、前前任大亂鬥！網路吵架半夜約談判　西瓜刀砍人血濺街頭

記者邱中岳、葉品辰／新北報導

新北市汐止區樟樹二路今(7)日凌晨1時許發生一起街頭砍人事件，22歲劉姓男子與22歲李姓男子因前後曾與同一名女子交往，雙方在網路上發生糾紛、互看不爽，相約各自帶友人到場談判，未料過程中衝突升高，李男竟持西瓜刀揮舞，導致劉男友人23歲宋姓男子右手臂遭砍傷送醫。警方獲報3分鐘內到場處理，並在1小時內將李男帶回偵辦，全案依傷害罪移送士林地檢署。

▲劉、李雙方因感情糾葛相約談判，李男持西瓜刀揮舞造成一人受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，李男為該女子的「前男友」，劉男則是「前前男友」，兩人因感情問題在網路上互嗆，雙方因此相約各自找來友人，在汐止區樟樹二路碰面談判。但談判過程中火氣升高，李男與劉男友人宋男發生口角並互相推擠，李男一氣之下持西瓜刀揮舞，造成宋男右手臂被砍傷，現場血跡斑斑。李男與另一名友人隨後趁亂離開現場。

▲宋男右手臂遭西瓜刀砍傷，忍痛跑到附近超商求助。（圖／記者邱中岳翻攝）

汐止警分局指出，員警接獲報案後立即啟動快打部隊，3分鐘內抵達現場，先將受傷的宋男送醫救治，所幸意識清楚、無生命危險，同時將現場其餘人員帶回派出所釐清案情，並在1小時內將李男帶返偵辦。警詢後，李男依傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦，其餘在場人員則依社會秩序維護法裁處。