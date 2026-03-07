出國注意！專家警告「機票漲價潮」要來了　航空燃油已飆逾80%

▲美伊衝突導致全球航空大亂，旅客一度滯留峇厘島的伍拉·賴國際機場（I Gusti Ngurah Rai Airport）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

分析人士警告，隨著美伊衝突延燒，航空燃料價格已經暴漲超過80%，未來恐怕掀起新一波「機票漲價潮」，甚至可能導致航班取消。

航空公司紛紛示警

匈牙利廉航維茲航空（Wizz Air）本周表示，美伊衝突將使其年度獲利減少5000萬歐元（約新台幣18億元），燃油成本成為關鍵因素。

美國聯合航空（United）執行長柯比（Scott Kirby）坦言，燃油成本上漲將對財報產生重大影響，「可能很快就會開始」調漲票價。

燃油成本推升票價



波斯灣是全球航空燃油重要供應來源，占歐洲進口量約50%，然而荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）目前實質上已經關閉，導致燃油供應鏈嚴重受阻。

▼一輛油輪行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（資料照／路透）



衝突爆發前，西北歐航空燃料價格為每噸830美元（約新台幣2.6萬元），但在衝突爆發後，已飆升至超過1500美元（約新台幣4.8萬元），達到2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後的最高點。

BBC指出，燃油通常占航空公司營運成本的20%至40%。雖然英國航空（British Airways）、維珍航空（Virgin Atlantic）、易捷航空（EasyJet）、瑞安航空（Ryanair）等歐洲業者，都會利用金融衍生商品實施避險措施，但許多美國大型航空公司不傾向這麼做，可能面臨短期漲價風險。

專家警告倒數幾周

市場情報公司Sparta Commodities主管諾埃爾-貝斯威克（James Noel-Beswick）指出，燃料短缺的衝擊範圍遍布全球，因此即使航空公司已經採取避險措施，未來仍可能面臨挑戰。

他預測，因缺乏航空燃油，導致航班取消或延誤的窘境，可能只剩下倒數幾周，而非倒數幾月的時間。