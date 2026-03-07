　
國際

川普曾考慮派美軍進入伊朗　NBC揭「跟外界想的不一樣」

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號前往中東前向記者發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普曾私下考慮派遣美軍進入伊朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

NBC於7日報導，美國總統川普私下曾對「美軍進駐伊朗」展現出濃厚興趣，但並非外界想像的大規模地面入侵，而是派遣小規模美軍，執行特殊戰略任務。

曾考慮派遣美軍　還有伊朗新願景

NBC引述2名美國現任官員、一名前任官員及知情人士說法報導，川普曾在白宮以外，與幕僚和共和黨官員談及此事。不過，川普尚未針對派遣地面部隊一事做出任何決定或者下達任何命令。

川普談及伊朗戰後願景時透露，希望比照委內瑞拉模式，也就是確保伊朗鈾礦安全，並與新政權合作開採石油。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）對此回應，「這篇報導的根據是匿名消息來源的臆測，這些人並非總統國安團隊成員。」她還表示，總統一向明智地保留所有選項。

▼去年川普主持美國陸軍成立250周年閱兵。（圖／路透）

▲▼ 川普主持美國陸軍成立250周年閱兵。（圖／路透）

川普怎麼說？

川普本周接受《紐約郵報》訪問時坦言，儘管其他總統會排除這個選項，但他不畏懼派遣地面部隊，「可能不需要，但如果必要的話」仍會考慮。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）5日接受NBC採訪時強硬表態，「我們正等著他們來」，並宣稱準備好應對各種情境。

專家剖析可能情況　條件不成熟

前川普政府官員、華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員雷伯恩（Joel Rayburn）說，「若有絕對必須剷除或削弱的目標，但又不適合轟炸的話」，美軍可能採取某種地面特別行動，「你滲透進去，攻擊目標或進行突襲，然後迅速撤離。」

不過雷伯恩強調，這與大多數美國人想像的「派遣美軍」情況恐怕大不相同，而且他迄今並未觀察到需要採取類似行動的條件。

其他專家認為，若伊朗政權垮台或核材料及設施需要掌控，美軍也可能在執行特種任務後迅速撤離。

03/05 全台詐欺最新數據

