國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

出兵伊朗？　美軍利刃「第82空降師」突取消演習待命

▲▼美國陸軍「第82空降師」（82nd Airborne Division）於2021年前往阿富汗協助撤僑。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國陸軍「第82空降師」於2021年前往阿富汗協助撤僑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國陸軍近日傳出無預警取消精銳傘兵部隊「第82空降師」（82nd Airborne Division）總部單位的重大演習，此舉引發外界高度揣測，認為這支專精地面作戰的先遣部隊，極有可能正為了進軍中東進行最終待命。

「18小時內全球部署」精銳傘兵突留守　官員：正為某事做準備

根據《華盛頓郵報》報導，美方官員透露，駐紮在北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）的第82空降師，其總部單位原定前往路易斯安那州的波爾克堡（Fort Polk）參加演訓，卻在近日接獲指令要求「原地留守」。

儘管該師的其他單位仍照常訓練，但總部幕僚計畫的意外生變，加上該師過去在重大衝突中的指標性作用，讓外界高度懷疑「快速反應部隊」（Immediate Response Force）已進入戰備狀態。

第82空降師擁有一支約4000至5000人的旅級戰鬥隊，標榜能在接獲通知後18小時內全球部署，執行奪取機場、強化大使館維安與緊急撤離等各類艱鉅任務。一名知情官員坦言，「我們都在為某些狀況做準備——以防萬一。」

曾擊斃蘇萊曼尼、支援烏東演訓　「快速反應部隊」戰功彪炳

這支被視為美軍利刃的部隊，近年來戰功卓著。2020年美軍擊斃伊朗聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）前夕，便是由該部隊前往增援駐巴格達大使館；2021年阿富汗撤僑，以及2022年俄羅斯入侵烏克蘭前的東歐武力展示，第82空降師都扮演了核心角色。

雖然總統川普（Donald Trump）曾公開表示，目前行動「可能」不需要地面部隊，但白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）語帶保留地指出，雖然派兵目前不在計畫內，但「不會為總統排除任何仍在考慮中的選項」。

參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在被問及「美軍地面部隊」的可能性時，也冷淡回應，「我不制定政策，我執行政策。」

03/05 全台詐欺最新數據

476 1 9100 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

晉級有希望！美220萬網紅分析「1劇本」對台最有利
被打爆！球迷點名「全盛時期的他」：能壓制日本隊
大谷翔平三壘敘舊打招呼！張育成驚「碰一下就全壘打」
陳傑憲準備好了！練打轟3發：疼痛難免在可控範圍
4.5地震「台中西屯30年首見！」　專家示警
大谷翔平流量炸裂！　滿貫砲「單手硬撈」吸2300萬觀看
陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

中東伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普第82空降師

