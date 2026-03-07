台中深夜1小時2震　氣象署：能量釋放輪到「地震空白區」

▲昨晚深夜23時14分台中發生規模4.5地震。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

台中市西屯區與南屯區昨(6日)深夜在1小時內發生兩起極淺層地震，其中一起規模達4.5，彰化縣最大震度達4級。氣象署表示，昨地震發生在「地震空白區」，地震較為罕見，板塊擠壓的能量過去透過幾起大規模地震釋放，如今輪到比較少發生地震的區域釋放能量，後續可能有規模3.5到4餘震。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，昨晚地震成因與台灣板塊活動有關，台灣東部的菲律賓海板塊從東南方往西北擠壓歐亞大陸板塊，台灣地震常在東部發生，能量累積快，應力由東往西傳遞至地表淺層破碎帶或活動斷層，譬如車籠埔或彰化斷層等。

吳健富指出，昨晚地震的位置較罕見，為地震空白區，根據歷史地震資料顯示，過去該地區發生地震大部分都是921大地震的餘震，2000年後只有4起有感地震，該地發生地震較為罕見，台灣近20到30年來發生不少大地震，包括1999年的921大地震、2016年0206台南地震、2022年台東池上地震、2024年0403花蓮地震、2025年0121嘉義大埔地震等，能量透過較大規模地震釋放，現在輪到比較少發生或能量釋放的地震空白區能量釋放，有機會發生小地震。

該起地震也讓彰化人直呼「晃很大」，吳健富說，因台灣西部人口密集，昨該起地震為極淺層地震，彰化市震度4級，且地震較少，讓民眾較有感且印象深刻。

吳健富指出，該起地震發生在較少發生的位置且規模不大，後續餘震也會比較小，餘震規模約在3.5到4之間，今年地震能量釋放有落在地震空白區趨勢。