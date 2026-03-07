伊朗戰爭反成台灣護盾？　外媒：美軍「4天轟2000目標」嚇壞北京

▲外媒認為美伊衝突在軍事與外交層面挫敗中國氣勢，使台灣在短期內獲得更穩固的安全保障。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國深陷與伊朗的軍事衝突，表面上看來分散了華府的戰略重心，也消耗珍貴的先進武器庫存，讓台灣與烏克蘭情勢更顯緊繃。不過，《時代雜誌》（TIME）最新分析指出，這場戰爭非但沒有削弱台灣安全，反而在軍事與外交層面挫敗中國氣勢，使台灣在短期內獲得更穩固的安全保障。

《時代雜誌》記者康貝爾（Charlie Campbell）以「伊朗戰爭消耗美軍，卻可能保住台灣」為題撰文指出，美國總統川普政府對伊朗的軍事行動，確實引發外界對美軍武器儲備是否足以同時因應多線衝突的疑慮。

消息人士也透露，川普政府官員日前在與國會閉門簡報時，已遭立委直接質疑武器庫存能否支撐台灣防衛。

美軍分心 反讓外界憂心北京趁虛而入

文章指出，當美軍因遠在中東的衝突而精力分散之際，部分觀察家擔憂中國國家主席習近平可能伺機而動，對民主台灣採取行動。尤其川普在國際事務上的「交易型外交」，以及他對俄烏戰爭態度的矛盾表現，都可能被北京解讀為默許強權行事。

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生（Steve Tsang）直言，「即使解放軍尚未完全準備好，習近平是否會因為美國精準彈藥可能見底而出手，並非不可能。」

驚人軍事表現 反而強化對台嚇阻

不過，《時代雜誌》認為，實際發展正朝相反方向前進。報導指出，美軍對伊朗的打擊，在短時間內展現了高度精準且高效率的作戰能力，無形中鞏固了台灣「事實上獨立」的現狀。

美軍在開戰後短短4天內，就對近2000個目標發動攻擊，包括16艘船艦與1艘潛艦；其中一艘伊朗護衛艦甚至在距離戰區約2000英里的斯里蘭卡外海遭擊沉。

更引發震撼的是，美方在先前成功拘捕委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolás Maduro）後，又對伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及其核心親信執行斬首行動，展現了令人忌憚的情報蒐集與執行能力。

斬首行動震撼北京 「那也可能發生在這裡」

澳洲國立大學駐台學者宋文笛（Wen-ti Sung）指出，美方此次行動證明過去被視為傳聞的「斬首行動」並非空談，「在這樣的陰影之下，中國最直接的反應恐怕是：『那也可能發生在這裡』。」

同時，北京對外輸出的軍備也在戰場上遭遇尷尬。伊朗曾向中國採購無人機、防空系統，並洽談先進反艦飛彈，但若這些武器已投入戰場卻表現不佳，勢必讓中國更加難堪。此前，中國出售給委內瑞拉的雷達與防空系統未能偵測美軍匿蹤戰機，已讓北京顏面受損。

新加坡國立大學國際關係教授莊嘉穎（Chong Ja Ian）直言，中方看到自家裝備在委內瑞拉與伊朗連續失靈，勢必會重新評估美軍的實力，「美國展現出能執行高度複雜軍事行動的能力，這多少讓中國感到意外。」

中國外交與經濟同受挫 影響對台盤算

從外交層面來看，伊朗戰爭同樣削弱了中國影響力。多年來伊朗代理勢力對美國盟友幾乎毫無顧忌，讓北京暗中得利；如今，曾在2023年促成伊朗與沙烏地阿拉伯復交、並自詡「和平推手」的中國，卻只能發表空泛譴責、派出所謂和平使者，凸顯實際影響力有限。

美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）更在X平台直言，中國「正證明自己是一個不可靠的威權盟友」。

經濟層面上，北京同樣承壓。中國是伊朗與委內瑞拉石油最大買家，分別占其進口量13%與4%，整體而言，中國過半石油、近三分之一天然氣仰賴中東。隨著伊朗封鎖荷莫茲海峽，中東局勢動盪，也讓中國能源安全暴露在美國軍事行動的高度影響之下。

美國對台立場明確 短期內多一道防線

報導最後指出，中國對台計畫的關鍵前提，是美國不會介入。然而，儘管川普外交行事風格難以預測，最新版《美國國防戰略》已明確表態，將在涵蓋台灣的第一島鏈建立「強有力的拒止防禦」。

亞洲事務顧問公司「帕克策略」（Park Strategies）資深副總裁金恩（Sean King）分析，「我的直覺是，習近平已經判斷美國會出手協防台灣，因此在短期內不太可能輕舉妄動。」

《時代雜誌》總結認為，伊朗戰爭雖然消耗美軍資源，卻同時震懾潛在對手、打擊中國信心，反倒為台灣築起一道短期的安全屏障。