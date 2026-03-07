　
國際

伊朗戰爭反成台灣護盾？　外媒：美軍「4天轟2000目標」嚇壞北京

▲▼中美,美中,中美關係,美中關係,川普與習近平,川習,習川,習近平與川普,台海,兩岸,國共,台美。（圖／路透）

▲外媒認為美伊衝突在軍事與外交層面挫敗中國氣勢，使台灣在短期內獲得更穩固的安全保障。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國深陷與伊朗的軍事衝突，表面上看來分散了華府的戰略重心，也消耗珍貴的先進武器庫存，讓台灣與烏克蘭情勢更顯緊繃。不過，《時代雜誌》（TIME）最新分析指出，這場戰爭非但沒有削弱台灣安全，反而在軍事與外交層面挫敗中國氣勢，使台灣在短期內獲得更穩固的安全保障。

《時代雜誌》記者康貝爾（Charlie Campbell）以「伊朗戰爭消耗美軍，卻可能保住台灣」為題撰文指出，美國總統川普政府對伊朗的軍事行動，確實引發外界對美軍武器儲備是否足以同時因應多線衝突的疑慮。

消息人士也透露，川普政府官員日前在與國會閉門簡報時，已遭立委直接質疑武器庫存能否支撐台灣防衛。

美軍分心　反讓外界憂心北京趁虛而入

文章指出，當美軍因遠在中東的衝突而精力分散之際，部分觀察家擔憂中國國家主席習近平可能伺機而動，對民主台灣採取行動。尤其川普在國際事務上的「交易型外交」，以及他對俄烏戰爭態度的矛盾表現，都可能被北京解讀為默許強權行事。

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生（Steve Tsang）直言，「即使解放軍尚未完全準備好，習近平是否會因為美國精準彈藥可能見底而出手，並非不可能。」

驚人軍事表現　反而強化對台嚇阻

不過，《時代雜誌》認為，實際發展正朝相反方向前進。報導指出，美軍對伊朗的打擊，在短時間內展現了高度精準且高效率的作戰能力，無形中鞏固了台灣「事實上獨立」的現狀。

美軍在開戰後短短4天內，就對近2000個目標發動攻擊，包括16艘船艦與1艘潛艦；其中一艘伊朗護衛艦甚至在距離戰區約2000英里的斯里蘭卡外海遭擊沉。

更引發震撼的是，美方在先前成功拘捕委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolás Maduro）後，又對伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及其核心親信執行斬首行動，展現了令人忌憚的情報蒐集與執行能力。

斬首行動震撼北京　「那也可能發生在這裡」

澳洲國立大學駐台學者宋文笛（Wen-ti Sung）指出，美方此次行動證明過去被視為傳聞的「斬首行動」並非空談，「在這樣的陰影之下，中國最直接的反應恐怕是：『那也可能發生在這裡』。」

同時，北京對外輸出的軍備也在戰場上遭遇尷尬。伊朗曾向中國採購無人機、防空系統，並洽談先進反艦飛彈，但若這些武器已投入戰場卻表現不佳，勢必讓中國更加難堪。此前，中國出售給委內瑞拉的雷達與防空系統未能偵測美軍匿蹤戰機，已讓北京顏面受損。

新加坡國立大學國際關係教授莊嘉穎（Chong Ja Ian）直言，中方看到自家裝備在委內瑞拉與伊朗連續失靈，勢必會重新評估美軍的實力，「美國展現出能執行高度複雜軍事行動的能力，這多少讓中國感到意外。」

中國外交與經濟同受挫　影響對台盤算

從外交層面來看，伊朗戰爭同樣削弱了中國影響力。多年來伊朗代理勢力對美國盟友幾乎毫無顧忌，讓北京暗中得利；如今，曾在2023年促成伊朗與沙烏地阿拉伯復交、並自詡「和平推手」的中國，卻只能發表空泛譴責、派出所謂和平使者，凸顯實際影響力有限。

美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）更在X平台直言，中國「正證明自己是一個不可靠的威權盟友」。

經濟層面上，北京同樣承壓。中國是伊朗與委內瑞拉石油最大買家，分別占其進口量13%與4%，整體而言，中國過半石油、近三分之一天然氣仰賴中東。隨著伊朗封鎖荷莫茲海峽，中東局勢動盪，也讓中國能源安全暴露在美國軍事行動的高度影響之下。

美國對台立場明確　短期內多一道防線

報導最後指出，中國對台計畫的關鍵前提，是美國不會介入。然而，儘管川普外交行事風格難以預測，最新版《美國國防戰略》已明確表態，將在涵蓋台灣的第一島鏈建立「強有力的拒止防禦」。

亞洲事務顧問公司「帕克策略」（Park Strategies）資深副總裁金恩（Sean King）分析，「我的直覺是，習近平已經判斷美國會出手協防台灣，因此在短期內不太可能輕舉妄動。」

《時代雜誌》總結認為，伊朗戰爭雖然消耗美軍資源，卻同時震懾潛在對手、打擊中國信心，反倒為台灣築起一道短期的安全屏障。

每日新聞精選

ET快訊
快訊／台中夫妻雙屍命案！　弟破門驚見2具冰冷遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

前任、前前任大亂鬥！網路吵架半夜約談判　西瓜刀砍人血濺街頭

美媒評WBC球衣設計　中華隊「倒數第2」

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

面對左投打線微調　曾豪駒盼「棒棒開花」用首勝回應球迷期待

台中深夜1小時2震　氣象署：能量釋放輪到「地震空白區」

熱戀期過卻越愛越深的三大星座！TOP 1日積月累的深厚依賴難以破壞

控夫帶小三開房10次自認「出軌了」　妻求償百萬卻吞敗

中華隊迎戰捷克投手調度成關鍵　12人可用、4人因球數限制休兵

《青你2》女星自爆遭人操控「做違背道德事」！突封鎖蔡徐坤今喊誤會

從新版美國飲食指南看健康長壽　陳亮恭：原型食物、蛋白質是關鍵

蔡依林去布拉格買盤子　又選擇障礙了XD

關鍵字：

中東伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普中國美中台

讀者迴響

