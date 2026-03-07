不保送大谷翔平！　日網友讚台灣：堂堂正正對決

▲中華隊投手鄭浩均。（圖／記者林敬旻攝）



記者張方瑀／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽昨（6）日在東京巨蛋上演「台日大戰」，未料賽事呈現一面倒局勢。日本靠著大谷翔平敲出震驚全場的滿貫全壘打，最終以13比0在第7局提前結束比賽。台灣慘敗的消息不僅讓媒體直呼「東京慘案」，也引發日本網友熱烈討論，不少人大讚中華隊選擇「正面對決」的運動精神。

大谷翔平「單手撈」滿貫砲 驚人神力震撼東京巨蛋

日本隊此役火力全開，全場共敲出13支安打灌進13分。比賽轉折點出現在2局上，日本隊單局瘋狂灌進10分，刷新賽會紀錄。其中大谷翔平在1出局滿壘的關鍵時刻，面對台灣先發投手鄭浩均，鎖定一顆曲球，即便擊球瞬間僅靠右手支撐，仍以驚人神力將球「撈」出右外野大牆。

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）



根據數據顯示，這發滿貫砲擊球初速高達102.4英里（約164.8公里），飛行距離達368英尺（約112公尺）。大谷寫下個人在WBC的首支滿貫全壘打紀錄，讓東京巨蛋全場球迷陷入瘋狂，也讓台媒紛紛感嘆大谷簡直是「天生神力」。

台媒哀嚎「東京慘案」 日網友驚：12強冠軍絕非僥倖

面對0比13的慘敗結果，部分台灣媒體以「東京慘案」形容，難掩失望之情。然而，日本社群平台上的風向則略有不同，許多日本球迷對中華隊近年來的進步表示肯定。

有日本網友指出，「雖然雙方精銳盡出後實力確實有差，但中華隊在12強的奪冠絕對不是靠運氣，只要接下來兩戰全勝，還是有晉級可能。」也有球迷感嘆大谷翔平真的是「天命之子」，在關鍵時刻總能展現英雄本色。

沒保送大谷！ 日網友：台灣堂堂正正地對決

值得注意的是，日本網友對於中華隊沒有選擇「保送」大谷翔平表示敬佩。一名網友留言指出，「正因為台灣隊（中華隊）選擇堂堂正正地對決，大谷的全壘打才會出現；如果當時徹底執行『故意四壞』保送大谷，比賽結果或許會完全不同。」

此外，也有日本球迷居安思危，認為日本隊雖然大勝，但換投時機若稍有遲疑，仍可能面臨被翻盤的風險。

日本隊在取得首勝後，預計將於7日晚間7時對陣宿敵韓國隊，能否延續這股氣勢，全日本球迷都在關注。