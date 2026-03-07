高山協作北大武山墜谷亡　搜救隊送最後一程：謝謝雲霧裡的揹行者

記者陳崑福、黃翊婷／屏東報導

登山界名人、被稱為「峰哥」的蔡姓資深高山協作員，昨日（6日）揹著物資準備前往北大武山檜谷山莊時，不慎墜落山谷，雖然搜救大隊獲報立刻派人前往搜救，但找到蔡男時，人已經沒有生命跡象。搜救團隊合力輪流將蔡男揹下山，護送完成最後一程，屏東義勇特種搜救大隊人員事後在臉書發文哀悼，「峰哥，辛苦了，任務結束了，謝謝祢，雲霧裡的揹行者。」

▲▼搜救團隊在濃霧中，輪流接力將蔡男護送下山。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府消防局6日上午9時17分接獲通報，指稱屏東縣泰武鄉北大武山2公里處發生墜落山谷事件，於是立即出動泰武、來義分隊及特搜大隊，共計4車9人前往搜救，並由搜大隊長陳世鴻帶隊指揮。搜救團隊在同日中午12時41分抵達事故現場，墜落山谷的人是58歲蔡姓高山協作員，當時他跌落大約90公尺深的山谷，獲救時已經沒有生命跡象。

搜救團隊為了將蔡男救出，輪流接力將他揹下山，最終在當日傍晚5時許抵達平地。據了解，事發當日蔡男與2至3名協作員一同上山，揹著物資準備前往北大武山檜谷山莊，山區雖然起霧，但沒有下雨，一行人走到一處陡峭地段，突然聽到滑落的聲響，回頭一看蔡男已經不見蹤影。

▲蔡男獲救時，已經沒有生命跡象。（圖／屏東縣政府消防局義勇特種搜救大隊2.0）

屏東義勇特種搜救大隊人員事後在臉書發文哀悼，內容提到，高山協作員是守護登山客的無名英雄，是不可或缺且極為重要的角色，也是充滿高風險、辛苦且偉大的工作，義勇特搜的學長姐們聽聞有高山協作員墜落山谷，立刻放下手邊工作加入救援，希望能以最快的速度將人救出，一方面也希望山神能夠眷顧他，但最終傳來的卻是遺憾的消息。

屏東義勇特種搜救大隊人員表示，隨著後續支援人力抵達，大家決定以輪流接力的方式，將蔡男的遺體護送下山，「峰哥，辛苦了，任務結束了，謝謝祢，雲霧裡的揹行者」、「再次感謝這一群無名英雄，向您們至上最高的敬意」。