國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗軍方：摧毀美軍「沙漠之眼」雷達　波灣美籍油輪陷火海

▲薩德飛彈防禦系統(THAAD)。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩德飛彈防禦系統（THAAD）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）6日宣布，已對部署在阿拉伯聯合大公國、約旦及卡達境內的多處美軍雷達系統發動毀滅性打擊，包含號稱「沙漠之眼」的超視距雷達。同時，伊朗軍方證實，一艘在波斯灣航行的美國油輪遭到飛彈擊中，目前全船陷入火海，波斯灣戰雲密佈，引發全球能源市場劇烈震盪。

飛彈無人機齊發　摧毀美軍「沙漠之眼」與薩德系統

根據伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下的「賽帕新聞」（Sepah News）報導，伊朗飛彈部隊與無人機部隊今日發動大規模空襲，成功精準摧毀多個美軍關鍵監測據點。

聲明指出，遭到擊毀的目標包含部署在阿拉伯聯合大公國（UAE）與約旦的「薩德」防空飛彈系統（THAAD）雷達；此外，位於卡達、被美軍稱為「沙漠之眼」（Desert Eye）的FPS-132超視距雷達也未能倖免。這波攻擊旨在癱瘓美軍在中東地區的偵蒐與防空網絡。

波斯灣美籍油輪遇襲起火　伊朗：鎖定美方資產報復

在摧毀陸上雷達的同時，波斯灣海域也傳出巨響。伊朗軍方中央司令部發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）透過國家電視台表示，伊朗部隊在科威特邊界附近的波斯灣北部海域，鎖定一艘美籍油輪發射飛彈，「該目標已被擊中，目前正燃燒中。」

儘管伊朗方面指證歷歷，但美國政府、航運主管機關及獨立海事監控機構目前尚未證實此項消息。伊朗官員也並未進一步透露該油輪的名稱、載貨細節或船員傷亡人數。

報復巡防艦遭擊沉　德黑蘭警告美方：將感到慘痛遺憾

這連串的軍事行動，被視為對日前伊朗海軍巡防艦「德納號」（IRIS Dena）沉沒事件的報復。伊朗官員聲稱，德納號日前在斯里蘭卡附近公海，遭美國潛艦發射魚雷擊沉，造成87名水手喪生。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）對此發出嚴厲譴責，警告美方必須為在遠離國土的海域攻擊伊朗軍艦付出代價，「美國將會為此創下的先例感到慘痛遺憾。」

伊朗軍事指揮官海達里將軍（Kioumars Heydari）更強硬表示，伊朗已決定在任何有美軍出沒的地方展開對抗，且已做好長期衝突的準備，無意與華府重啟談判。

►伊朗成功命中？美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光

更多新聞
費爾柴爾認為「全壘打應是界內！」　改打DH調整狀態
今戰捷克投手調度成關鍵！　4人已無法上場
台灣今戰捷克先發打線出爐　費仔DH、宋晟睿先發
不保送大谷翔平！　日網友讚台灣：堂堂正正對決
快訊／台中夫妻雙屍命案！　弟破門驚見2具冰冷遺體

卡達民航局（QCAA）宣布，在伊朗報復性飛彈與無人機襲擊導致全國停飛數日後，目前已與軍方協調，透過指定的「應急航路」部分重啟領空。不過，現階段僅限於撤離受困旅客及貨運航班，距離全面復航仍有段距離。

