國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁出手！俄羅斯疑供伊朗「精準定位」　白宮：不影響美軍行動

▲▼卡達遭伊朗攻擊。（圖／路透）

▲卡達遭伊朗攻擊。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

根據《華盛頓郵報》獨家報導，俄羅斯正向伊朗提供關鍵的定位情資，協助其精準鎖定並攻擊部署在中東的美軍艦艇、戰機及情報據點。不過，白宮對此展現強硬態度，發言人李威特（Karoline Leavitt）直言，這完全不影響美軍的軍事行動，強調美軍正以壓倒性力量「徹底摧毀」伊朗軍力。

俄羅斯精準情資助攻　美駐沙烏地CIA據點遭毀

《華盛頓郵報》引述3名知情官員說法指出，俄羅斯正利用其強大的太空與監控能力，向伊朗分享先進的目標定位資訊。這是自美軍展開行動以來，俄羅斯直接或間接介入衝突的第一個跡象。一名官員憂心表示，俄方的行動「相當全面」，顯著提升了伊朗軍方的打擊精準度。

據悉，這份情報共享已造成實質損傷。美國駐沙烏地阿拉伯大使館內的中央情報局（CIA）站點近日遭到精準轟炸，內部文件顯示部分建築已達「無法修復」的程度，必須永久封閉。此外，科威特先前也發生多起鎖定指揮系統與雷達的攻擊事件，導致6名美軍殉職。

卡內基國際和平基金會專家馬西科特（Dara Massicot）分析，伊朗雖然衛星能力有限，但透過俄羅斯提供的衛星影像，能精確突破美軍防空網，「伊朗在打擊預警雷達與指揮系統上的精準度，展現了高度的複雜性。」

白宮：美軍正徹底摧毀伊朗
面對俄羅斯的插手，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）6日在記者會上顯得毫不在意。她表示，俄方的介入並未對美軍行動產生實質影響，「因為我們正在徹底摧毀他們（伊朗）」。

李威特指出，美軍自2月28日發動「史詩怒火」（Epic Fury）行動至今，已取得顯著戰果：

海軍戰力： 擊沉數十艘伊朗軍艦，其海軍已被視為喪失戰鬥力。

飛彈威脅： 伊朗針對美國及區域夥伴的彈道飛彈打擊能力已大減90%。

行動進程： 總統川普設定的目標正順利推進，預計整體行動將持續4到6週。

李威特強調，「美軍是全世界最優秀、最具殺傷力的戰鬥部隊」，行動將持續進行，直到徹底瓦解伊朗的恐怖代理人網絡、摧毀其核武發展潛力，並確保其再也無法威脅區域穩定。

大國角力影子浮現　中方維持外交觀望

儘管俄羅斯在烏克蘭戰爭中獲得伊朗的無人機技術支援，如今選擇以「情資共享」回報，但分析家認為俄方仍有所顧忌。馬西科特指出，對克里姆林宮而言，烏克蘭仍是戰略首位，俄方清楚這不是他們的戰爭，因此目前僅止於情報支援，未見直接軍事介入。

而在中、俄、伊的鐵三角關係中，中國則顯得相對克制。美方官員透露，目前並無證據顯示北京提供了軍事防務協助。中國駐美大使館則發表聲明呼籲「立即停火」，並強調北京正透過外交途徑與區域夥伴接觸。

隨著「史詩怒火」行動進入第二週，美軍能否在俄羅斯的干擾下維持優勢，並如期在預定時間內達成「殲滅伊朗海軍、確保無核化」的戰略目標，全球正高度關注。

關鍵字：

中東伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普以色列俄羅斯普丁

