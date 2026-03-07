控夫帶小三開房10次自認「出軌了」　妻求償百萬卻吞敗

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）和女子小美（化名）發生婚外情，兩人在3個月內前往旅館開房間10次，丈夫甚至傳訊承認「對不起我出軌了」，憤而決定對兩人提告求償100萬元。不過，新北地院法官日前審理之後，認為人妻舉證不足，最終裁定駁回。

▲人妻控訴丈夫阿強和小美曾前往旅館開房間10次，但未獲得法官採信。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿強和小美在2025年1月至3月間分別於A、B旅館開房間9次、1次，且都有發生性行為，丈夫事後甚至傳送LINE訊息給她，說「對不起我出軌了。我愛上了小美，請原諒我」，還在製作警詢筆錄時，以「新對象」稱呼小美，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

阿強和小美辯稱，人妻提出的證據，均不足以證明兩人曾在旅館開房間、發生性行為，其中B旅館根本查無住宿紀錄，電信公司的通聯紀錄及基地台位置也對不上；此外，阿強否認曾傳送「認錯」訊息給妻子，至於稱呼小美為「新對象」一事，他認為這是妻子的主觀情緒感受。

新北地院法官表示，人妻提出多達16項證據，不過經查證，A旅館的住房紀錄雖然有查到與小美同名之人，但無法確認住客是否就是小美本人，B旅館則是查無住宿紀錄，難認兩人是否曾在上述時間前往旅館開房間、發生性行為。

而電信公司基地台資料等證據，也只能證明阿強和小美曾在基地台附近使用手機。法官認為，人妻的舉證均不足以證明阿強、小美之間有屬於男女交往的親暱互動，最終裁定駁回，全案仍可上訴。