　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控夫帶小三開房10次自認「出軌了」　妻求償百萬卻吞敗

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）和女子小美（化名）發生婚外情，兩人在3個月內前往旅館開房間10次，丈夫甚至傳訊承認「對不起我出軌了」，憤而決定對兩人提告求償100萬元。不過，新北地院法官日前審理之後，認為人妻舉證不足，最終裁定駁回。

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲人妻控訴丈夫阿強和小美曾前往旅館開房間10次，但未獲得法官採信。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿強和小美在2025年1月至3月間分別於A、B旅館開房間9次、1次，且都有發生性行為，丈夫事後甚至傳送LINE訊息給她，說「對不起我出軌了。我愛上了小美，請原諒我」，還在製作警詢筆錄時，以「新對象」稱呼小美，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

阿強和小美辯稱，人妻提出的證據，均不足以證明兩人曾在旅館開房間、發生性行為，其中B旅館根本查無住宿紀錄，電信公司的通聯紀錄及基地台位置也對不上；此外，阿強否認曾傳送「認錯」訊息給妻子，至於稱呼小美為「新對象」一事，他認為這是妻子的主觀情緒感受。

新北地院法官表示，人妻提出多達16項證據，不過經查證，A旅館的住房紀錄雖然有查到與小美同名之人，但無法確認住客是否就是小美本人，B旅館則是查無住宿紀錄，難認兩人是否曾在上述時間前往旅館開房間、發生性行為。

而電信公司基地台資料等證據，也只能證明阿強和小美曾在基地台附近使用手機。法官認為，人妻的舉證均不足以證明阿強、小美之間有屬於男女交往的親暱互動，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
費爾柴爾認為「全壘打應是界內！」　改打DH調整狀態
今戰捷克投手調度成關鍵！　4人已無法上場
台灣今戰捷克先發打線出爐　費仔DH、宋晟睿先發
不保送大谷翔平！　日網友讚台灣：堂堂正正對決
快訊／台中夫妻雙屍命案！　弟破門驚見2具冰冷遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前任、前前任大亂鬥！網路吵架半夜約談判　西瓜刀砍人血濺街頭

控夫帶小三開房10次自認「出軌了」　妻求償百萬卻吞敗

高山協作北大武山墜谷亡　搜救隊送最後一程：謝謝雲霧裡的揹行者

快訊／台中夫妻雙屍命案！　弟破門驚見2具冰冷遺體

網路留言「要去台北燈節潑硫酸」　北市警奔苗栗4小時逮到貼文男

北大武驚傳山難！　58歲高山協作員背物資墜谷身亡

網路留言「要去台北燈節潑硫酸」引恐慌　北市警局介入追查貼文者

酒局翻臉變命案！新北男剪刀刺頭害友亡　國民法官判15年

2歲童遭燙菸疤暴打喪命　惡繼父重判無期生母冷眼挨批卑劣判囚19年

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」　鹹濕對話成關鍵

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

前任、前前任大亂鬥！網路吵架半夜約談判　西瓜刀砍人血濺街頭

控夫帶小三開房10次自認「出軌了」　妻求償百萬卻吞敗

高山協作北大武山墜谷亡　搜救隊送最後一程：謝謝雲霧裡的揹行者

快訊／台中夫妻雙屍命案！　弟破門驚見2具冰冷遺體

網路留言「要去台北燈節潑硫酸」　北市警奔苗栗4小時逮到貼文男

北大武驚傳山難！　58歲高山協作員背物資墜谷身亡

網路留言「要去台北燈節潑硫酸」引恐慌　北市警局介入追查貼文者

酒局翻臉變命案！新北男剪刀刺頭害友亡　國民法官判15年

2歲童遭燙菸疤暴打喪命　惡繼父重判無期生母冷眼挨批卑劣判囚19年

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」　鹹濕對話成關鍵

前任、前前任大亂鬥！網路吵架半夜約談判　西瓜刀砍人血濺街頭

美媒評WBC球衣設計　中華隊「倒數第2」

小鸚聽古早味「水鳥笛」秒歪頭回應　網笑：奴才也會說鳥語

面對左投打線微調　曾豪駒盼「棒棒開花」用首勝回應球迷期待

台中深夜1小時2震　氣象署：能量釋放輪到「地震空白區」

熱戀期過卻越愛越深的三大星座！TOP 1日積月累的深厚依賴難以破壞

控夫帶小三開房10次自認「出軌了」　妻求償百萬卻吞敗

中華隊迎戰捷克投手調度成關鍵　12人可用、4人因球數限制休兵

《青你2》女星自爆遭人操控「做違背道德事」！突封鎖蔡徐坤今喊誤會

從新版美國飲食指南看健康長壽　陳亮恭：原型食物、蛋白質是關鍵

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

社會熱門新聞

獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安竟偷峮峮簽名球

北大武山難！高山協作員背物資墜谷身亡

即／台中夫妻雙屍命案！　弟破門驚見2具冰冷遺體

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

嗆在台北燈節潑硫酸　警逮貼文男

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2歲童遭暴打亡　繼父判無期、生母判19年

新北男剪刀刺頭害友亡　國民法官判15年

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

外送員只等23秒　615元餐點沒送達慘了

留言要去台北燈節潑硫酸　警要查了

更多熱門

相關新聞

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」

嘉義一名男子阿雄（化名）因為長期洗腎，找來護理師小茹（化名）擔任看護，怎料2人相處後竟產生婚外情，阿雄更傳訊詢問「昨晚爽嗎」、「有到點嗎」等文字，詢問性行為後的感想，氣得阿雄的妻子告上法院。嘉義地院簡易庭審理後，判2人須連帶賠償25萬元，全案仍可上訴。

同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮怒告

同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮怒告

快訊／王定宇捲「E級名媛」桃色風波　賴清德中常會撂重話

快訊／王定宇捲「E級名媛」桃色風波　賴清德中常會撂重話

王定宇桃色風波同事婚外情史也被挖　王世堅急喊：我被槍斃十幾次

王定宇桃色風波同事婚外情史也被挖　王世堅急喊：我被槍斃十幾次

不只王定宇！網點名驚人巧合「這2人也出事」　

不只王定宇！網點名驚人巧合「這2人也出事」　

關鍵字：

新北地院婚外情外遇

讀者迴響

熱門新聞

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

台中深夜4.5地震　彰化居民嚇壞：聽到地鳴

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

台日戰震撼教育！台南Josh發聲

戰火讓「油氣運不出去」　卡達示警

H級寫真偶像祭禁令：別盯我胸部！遭酸「像拉麵店沒麵」

韓媒：自稱「史上最強」中華隊陷淘汰危機

獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安竟偷峮峮簽名球

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

大谷翔平滿貫砲太震撼　徐展元發聲了

台中23：14發生4.5地震！市民嚇壞

45年傳奇歌后潘越雲突宣布新身分

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面