卡達領空部分解封！先撤旅客、貨運　5大航點優先

▲一架卡達航空的飛機停在杜哈機場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

卡達民航局（QCAA）宣布，在伊朗報復性飛彈與無人機襲擊導致全國停飛數日後，目前已與軍方協調，透過指定的「應急航路」部分重啟領空。不過，現階段僅限於撤離受困旅客及貨運航班，距離全面復航仍有段距離。

卡達領空「有限度」重啟 首波鎖定撤僑與貨運

根據卡達民航局發布的聲明，由於美國與以色列發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）已進入第7天，卡達在確保領空安全的前提下，決定於6日晚間起部分恢復運作。這項決策將允許有限數量的航班通過「指定導航應變路線」飛行，但整體運量仍然受限。

卡達主要門戶哈馬德國際機場（Hamad International Airport）證實，從 7日起將運作少量航班，重點在於疏運受困在當地的旅客。卡達民航局強調，未來幾天是否會增加航班量，將視區域安全局勢的動態評估再作決定。

卡達航空7日啟動撤離班機 倫敦、巴黎等5城優先

為了安置受困旅客，卡達航空（Qatar Airways）宣佈將在7日營運多架撤僑專機，從哈馬德國際機場出發，目的地包括英國倫敦、法國巴黎、西班牙馬德里、義大利羅馬，以及德國法蘭克福。

卡達航空表示，機位將優先分配給攜帶家眷的家庭、高齡旅客，以及具有緊急醫療或人道需求的人士。當局也特別提醒，持有訂位的旅客在前往機場前，務必直接與航空公司確認最新動態，避免白跑一趟。

攔截9架無人機 卡達國防部證實遭襲擊

儘管領空微幅開放，但卡達境內的防空情勢依然緊張。卡達國防部指出，近期卡達多次遭到伊朗發射的飛彈與無人機鎖定，5日共有14枚彈道飛彈與4架無人機襲向該國。

最新消息則指出，軍方再次攔截了10架伊朗無人機中的9架，雖然其中1架擊中了無人居住區域，所幸並未造成人員傷亡。卡達政府強調，儘管哈馬德國際機場多次成為攻擊目標，但在攔截系統運作下，目前維持了最高水準的安全與防護。

波斯灣航空大亂 全區取消逾2.3萬架次航班

這場衝突對全球航空樞紐造成毀滅性衝擊。根據航空分析公司Cirium數據，自2月下旬以來，波斯灣地區已累計取消約2 .3萬架次航班。

全球最繁忙的杜拜國際機場在1日遭到襲擊後一度疏散，本週已取消近4000架次航班。阿聯酋航空（Emirates）目前僅能以60%的運能營運。

阿布達比扎耶德國際機場亦有超過1000架次航班取消，目前維持有限度運作；科威特機場設施在無人機攻擊中受損，導致部分員工受傷，目前領空仍對民航交通全面關閉，科威特航空旅客僅能改道沙烏地阿拉伯轉運。

隨著美以與伊朗的軍事衝突持續，伊朗官方指稱境內已至少1332人喪生。中東航線何時能恢復往日榮景，仍充滿高度不確定性。