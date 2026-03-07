伊朗接班人將揭曉？川普拒父傳子　白宮：檢視名單中

▲伊朗最高領袖哈米尼在空襲中身亡，川普拒絕由其子接班。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美以聯軍針對伊朗的軍事行動已進入第7天，隨著伊朗最高領袖哈米尼在空襲中身亡，德黑蘭政權陷入權力真空。美國總統川普對此強勢表態，他將「親自參與」伊朗新任最高領袖的挑選過程，並強調絕不接受哈米尼之子接班。白宮發言人6日證實，情報機構正緊盯一份接班名單，確保未來的領導人符合美國利益。

川普拒絕「父傳子」 點名要親自參與遴選

根據《美聯社》等外電報導，川普在接受媒體訪問時直言，他必須介入伊朗新任最高領袖的遴選程序。川普明確表示，他無法接受由哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的兒子接掌大權，並強調，「我們希望看到一個能為伊朗帶來和諧與和平的人選。」

針對外界關注美國是否已掌握潛在的接班人選，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在記者會上坦承，美國政府情報單位確實正在「檢視一份名單」，但她並未進一步透露名單上的具體細節，僅強調美國的立場十分明確。

白宮：絕不容許「激進恐怖政權」繼續領導

李威特指出，為了美國的最佳利益，伊朗不應再由一個「激進的恐怖政權」所統治。她重申，該政權長期以來不僅高喊「美國去死」，更在核武發展的野心上對全世界撒謊。

李威特進一步說明，川普總統不希望看到伊朗重回舊有的統治模式，「他希望能關注、甚至直接介入伊朗新任領導人的遴選過程」，以確保未來的德黑蘭政權不再威脅國際安全。

「史詩怒火」痛擊 川普要求伊朗無條件投降

川普稍早也在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，措辭依舊強硬。他強調美方目前不會與伊朗達成任何協議，除非伊朗展現「無條件投降」的姿態，並選出一位「優秀且可被接受」的領導人。

至於何謂「無條件投降」？李威特解釋，身為三軍統帥的川普對此有明確定義。當川普認定伊朗已不再對美國構成威脅，且美方發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）目標已全面達成時，就代表伊朗處於無條件投降的狀態。