孩子在家突然變安靜　媽驚見4歲兒跌洗衣機內溺斃

記者黃翊婷／綜合報導

哥倫比亞安蒂奧基亞省（Antioquia）城鎮貝洛，日前發生一起4歲男童跌入洗衣機溺斃的憾事。事發當日母親蒂亞戈陪孩子一起吃早餐，隨後便開始工作，但過了一段時間，她發現屋內的兒子沒有發出任何聲音，警覺不對勁，等到找到人時，孩子已經在洗衣機內溺水。

▲4歲男童被發現在洗衣機內溺水。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

根據《哥倫比亞人報》（El Colombiano）報導，事件發生在5日上午10時30分左右，母親蒂亞戈（Thiago Guisao Cortés）當天一早先是陪孩子一起吃早餐，接著便進入縫紉工作室工作，當時和她一起工作的還有2名親友，大家都沒有注意到不對勁，等到她意識到屋內的兒子沒有發生任何聲音時，才驚覺可能出事了。

蒂亞戈立刻進入屋內尋找，最終發現孩子在洗衣機裡溺水，於是馬上抱著孩子前往貝洛鎮當地一間醫院掛急診，無奈仍來不及挽救孩子的性命。當地檢警表示，警方初步調查認為男童是死於溺水，後續會將遺體送往法醫研究所檢驗，以確定真正的死因。

報導中建議，不論是直立式洗衣機或滾筒式洗衣機，最好都要配備安全鎖，避免兒童誤將洗衣機打開，洗衣用品也請放到兒童接觸不到的地方，以免誤食。