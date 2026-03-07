　
    • 　

台中地震震央在七期？　在地人直呼詭異：頓一下還以為有炸彈

記者黃翊婷／綜合報導

台中市6日深夜11點14分發生芮氏規模4.5地震，最大震度4級在彰化。有網友按照中央氣象署公布的地震報告位置經緯度推算，震央有可能就在七期附近；不少網友紛紛留言表示，「真的是很奇怪的地震，根本沒什麼搖，就是震了超大一下」、「頓一下還以為有炸彈」。

▲▼23:14 4.5地震。（圖／）

▲台中居民大多認為這次的地震很奇怪。（圖／氣象署，下同。）

台中一晚連2震

根據氣象署公布的地震報告顯示，6日晚間10時16分在台中市南屯區發生一起芮氏規模3.1的地震，地震深度28.3公里，台中市、彰化縣最大震度均為1級；接著，同日晚間11時14分又發生一起芮氏規模4.5的地震，地震深度27公里，震央位在台中市西屯區，最大震度4級在彰化縣。

03/06 22:16位於臺中市南屯區深度28.3km地震規模3.1

▲6日晚間10時16分也發生一起小區域有感地震。

網友驚呼這次地震很詭異

台中市1小時內連續發生2起極淺層地震，引發當地網友關注，大家紛紛在氣象署臉書「報地震」、台中市長盧秀燕的臉書或天氣相關粉專留言熱議，「真的是很奇怪的地震，根本沒什麼搖，就是震了超大一下」、「好詭異的地震，感覺瞬間晃了很大一下」、「突然間很大力頓了一下，但只有晃不到5秒，好奇怪的地震」、「頓一下還以為有炸彈」。

還有網友按照地震報告中的位置經緯度（北緯24.16度，東經120.64度）推算，發現震央似乎在台中七期附近；甚至有人懷疑是不是有什麼沒發現的斷層帶。不過，這些網路推測均尚未獲得氣象署等相關單位確認。

而彰化縣的居民則表示，當時有聽到巨大的地鳴，接著便震了一下。雖然目前並未傳出災情，但由於這2起地震的位置罕見，在網路上掀起一波討論，詳細情況仍有待相關單位進一步調查釐清。

台中今晚連2震！深夜搖晃嚇壞中部人



根據中央氣象署最新地震報告，台中市西屯區與南屯區在一小時內連續發生兩起極淺層地震。其中，發生於23時14分的第二起地震規模達4.5，彰化縣最大震度達4級、台中市3級，許多中部民眾感受到明顯搖晃。

台中23：14地牛翻身！規模4.5地震



台日大戰登場！浩天宮大庄媽坐鎮「盯直播」加持　廟埕湧500人加油



WBC中華隊強碰日本　吳復連到場集氣：勢必取勝



明後天北東有雨　下周一水氣更多「低溫探15度」



地震氣象署彰化台中

