今北台灣濕冷！中部下探12度　下周二又有鋒面報到

▲今晨東半部雲層厚較多（左），降水回波大多在東側海上（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，周末兩天受東北季風影響，大台北東側及東半部有局部短暫雨，今天（7日）北台灣偏涼微冷，北部最低溫下探13度，中部最低溫12度，儘管下周一（9日）小幅回溫，但下周二（10日）鋒面掠過，北部、東半部將再轉雨降溫。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（6日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（7、8日）兩天「東北季風」影響，迎風面大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，大台北西側多雲，中南部晴朗；今日北台灣偏涼微冷、中南部日夜溫差大，明日各地氣溫略升。

今日各地區氣溫如下：

北部13至19度

中部12至28度

南部14至30度

東部13至28度

最新模式模擬顯示，下周一（9日）轉偏東風、水氣稍增，大台北及東半部仍有局部短暫雨，氣溫小幅微升。不過，下周二（10日）鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降，北台灣轉冷。下周三(11日)「東北季風」影響，迎風面大台北東側及東半部仍有局部短暫雨的機率。

下周四（12日）起至下下周一（16）日「大陸高壓」乾空氣南下，各地晴朗穩定，白天舒適微熱，夜間「輻射冷卻」強、清晨氣溫很低，日夜溫差很大。另外，濕度也偏低，天乾物燥、山區掃墓需小心火燭。