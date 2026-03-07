今晨11.1℃！半個台灣濕冷　下波雨再擴大

▲今天受東北季風影響，北台灣整日偏濕涼，下周一又有一波增強。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

今天（7日）本島最低溫11.1度，於清晨5點20分出現在苗栗公館。白天受東北季風影響，北台灣整日偏濕涼，直到周日（8日）東北季風減弱，氣溫才會稍微回升。不過，下周一（9日）、又有一波增強，基隆北海岸及宜花需留意局部較大雨勢。

▲未來一周雨勢變化。（圖／氣象署）

今天東北季風影響 北台灣濕涼

氣象署表示，今天（7日）迎風面基隆北海岸、大台北及宜花地區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星降雨，其他地區多雲到晴、可見陽光。

氣溫方面，各地早晚低溫約16至18度，北部及宜蘭白天高溫17至19度，其他地區可達24至26度；北台灣整日感受偏濕涼，中南部白天溫暖、早晚涼，日夜溫差較大。

離島方面，澎湖晴時多雲18至20度，金門晴時多雲12至17度，馬祖多雲11至13度。

▲未來一周氣溫趨勢。（圖／氣象署）

周日氣溫稍微回升 下周一東北季風再增強

周日（8日）清晨各地偏涼，白天起東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升，大台北、基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

周日（8日）低溫預測：中部以北及宜蘭14至16度，南部、花東及澎湖17至18度，金門11度，馬祖10度；高溫預測：北部、宜花及澎湖19至22度，中南部及臺東24至28度，金門18度，馬祖14度。

下周一（9日）東北季風再增強，基隆北海岸及宜花留意局部較大雨勢。下周二（10日）北台灣轉涼，其他地區早晚也涼；水氣增多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他山區也有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。

下周三（11日）東北季風減弱，北台灣氣溫稍微回升，早晚仍較涼；整體降雨逐漸減少，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他山區有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。

下周四（12日）第二波東北季風又增強，下周五（13日）北台灣較涼，其他地區早晚也涼；水氣少，各地大多多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。