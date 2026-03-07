印尼推「未滿16歲」禁用網路社群　IG、YT、TikTok、臉書全被點名

▲印尼推動青少年社群媒體禁令，16歲以下青少年禁用多個社群平台。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

印尼政府宣布，為了避免未成年人在網路環境中面臨色情內容、網路霸凌、詐騙及沉迷使用等風險，3月28日起將分階段限制未滿16歲族群使用多個社群平台，屆時印尼將成為率先推動青少年社群媒體禁令相關措施的非西方國家之一。

綜合外媒報導，印尼通訊與數位部部長穆迪雅（Meutya Hafid）表示，政府出手介入，是希望減輕家長單獨面對大型科技平台演算法影響的壓力，官方理解新制度初期可能對部分用戶造成不便，但在當前被視為「數位緊急狀況」的情勢下，政府認為這是必要且適當的措施。

穆迪雅指出，首波納入管制的平台，包含YouTube、TikTok、Facebook、Instagram、Threads、X、Bigo Live及Roblox，這些平台上屬於16歲以下使用者的帳號將陸續遭到停用，禁令將分階段上路，直到各平台完成政府的要求為止。

在各國相繼檢討未成年人上網安全之際，印尼這項新措施顯示，政府正試圖把兒少保護責任，從家庭層面進一步拉高到平台管理與國家監管層級，後續能否有效落實，也將取決於各平台配合程度與執行細節。