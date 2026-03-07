台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖：留友看未來人

▲中華隊遭日本提前扣倒，網友神預言引起50萬人朝聖。（圖／記者楊舒帆攝）



網搜小組／柯振中報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）6日上演「台日大戰」，最終中華隊以0：13的成績，在第7局遭日本隊提前扣倒，引起極大討論。而在比賽開始前一天，就有網友精準預測「13：0七局結束」，貼文意外引發朝聖，至今已超過50萬人觀看。

賽前留言13：0 賽後成神預測

[廣告]請繼續往下閱讀...

在「台日大戰」開始以前，網路上出現許多相關討論文章，其中有人在5日Threads上預測，稱感覺台灣會贏日本，並且贏得2分。

不過貼文發出以後，神預言的網友在下方回應「我感覺明天被日本打爆」，並寫下「13：0七局結束，台灣連兩場掛蛋被完封」等話語，還說日本是一座難以翻越的高牆，「尤其是經典賽的日本。」

▼賽前留言「13：0」成神預言。（圖／翻攝Threads）



比賽結果完全命中 網友瘋狂朝聖

如今比賽結束，中華隊以0：13的成績不敵日本，這篇留言也再度被翻出來，瀏覽次數瞬間暴增，至今已超過50萬。

不少人對此紛紛朝聖，「超扯，朝聖預言家」、「留友看預言家」、「留友看未來人」、「下場多少？我的銀彈準備好了」、「想問一下，下一期大樂透號碼，謝謝」、「請問常買樂透嗎？有沒有喜歡哪幾個號碼」、「未來人，告訴我十年後哪支股票最賺」、「欸，我聯絡時空警察隊了。你不能這樣透露未來，這違反時空法。」