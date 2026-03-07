　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖：留友看未來人

▲經典賽中華隊台日賽前中華隊列隊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中華隊遭日本提前扣倒，網友神預言引起50萬人朝聖。（圖／記者楊舒帆攝）

網搜小組／柯振中報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）6日上演「台日大戰」，最終中華隊以0：13的成績，在第7局遭日本隊提前扣倒，引起極大討論。而在比賽開始前一天，就有網友精準預測「13：0七局結束」，貼文意外引發朝聖，至今已超過50萬人觀看。

賽前留言13：0　賽後成神預測

[廣告]請繼續往下閱讀...

在「台日大戰」開始以前，網路上出現許多相關討論文章，其中有人在5日Threads上預測，稱感覺台灣會贏日本，並且贏得2分。

不過貼文發出以後，神預言的網友在下方回應「我感覺明天被日本打爆」，並寫下「13：0七局結束，台灣連兩場掛蛋被完封」等話語，還說日本是一座難以翻越的高牆，「尤其是經典賽的日本。」

▼賽前留言「13：0」成神預言。（圖／翻攝Threads）

▲▼賽前留言「13：0」成神預言。（圖／翻攝Threads）

比賽結果完全命中　網友瘋狂朝聖

如今比賽結束，中華隊以0：13的成績不敵日本，這篇留言也再度被翻出來，瀏覽次數瞬間暴增，至今已超過50萬。

不少人對此紛紛朝聖，「超扯，朝聖預言家」、「留友看預言家」、「留友看未來人」、「下場多少？我的銀彈準備好了」、「想問一下，下一期大樂透號碼，謝謝」、「請問常買樂透嗎？有沒有喜歡哪幾個號碼」、「未來人，告訴我十年後哪支股票最賺」、「欸，我聯絡時空警察隊了。你不能這樣透露未來，這違反時空法。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實
台中深夜地震「最大震度在彰化」！居民嚇壞喊：聽到地鳴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖：留友看未來人

快訊／台中深夜4.5地震「最大震度在彰化」！居民嚇壞喊：聽到地鳴

快訊／台中23：14發生4.5地震！盧秀燕深夜緊急發文　市民嚇壞留言

快訊／台中23：14地牛翻身！規模4.5地震「多縣市有感」

快訊／23:14發生地震　網友驚恐：晃了好大一下

快訊／大樂透頭獎今晚開出3注！　獎落2縣市

中華隊被日本扣倒　卓榮泰：感謝選手面對強敵仍全力奮戰每一球

大谷翔平2局上轟出滿貫砲　畫面讓網驚呆：重心歪了還是掃出去

台日大戰開場前「國旗歌」響徹東京大巨蛋！球迷看轉播感動落淚

台日大戰登場！浩天宮大庄媽「盯直播」加持　廟埕湧500人加油

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖：留友看未來人

快訊／台中深夜4.5地震「最大震度在彰化」！居民嚇壞喊：聽到地鳴

快訊／台中23：14發生4.5地震！盧秀燕深夜緊急發文　市民嚇壞留言

快訊／台中23：14地牛翻身！規模4.5地震「多縣市有感」

快訊／23:14發生地震　網友驚恐：晃了好大一下

快訊／大樂透頭獎今晚開出3注！　獎落2縣市

中華隊被日本扣倒　卓榮泰：感謝選手面對強敵仍全力奮戰每一球

大谷翔平2局上轟出滿貫砲　畫面讓網驚呆：重心歪了還是掃出去

台日大戰開場前「國旗歌」響徹東京大巨蛋！球迷看轉播感動落淚

台日大戰登場！浩天宮大庄媽「盯直播」加持　廟埕湧500人加油

印尼推「未滿16歲」禁用網路社群　IG、YT、TikTok、臉書全被點名

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖：留友看未來人

最大廠遭攻擊！荷莫茲海峽幾乎停航「油氣出不去」　卡達示警

陳漢典、Lulu征戰巴黎時裝周！機場照「超甜牽手放閃」準備看夏姿大秀

時裝周／惠利化身Balmain女王看首秀！Stella McCartney馬場變伸展台掀話題

美媒稱俄羅斯疑與伊朗「情報合作」！消息人士：規模似乎相當全面

山本由伸相隔123天重返正式比賽先發　談WBC心境：每場比賽都一樣

大谷翔平曬「日本武士圓陣」照！滿貫砲轟炸後霸氣宣告：明天見

台灣第一對混雙！葉宏蔚、詹又蓁首闖超級1000系列4強寫歷史

速限頻降、測速林立引民怨　立委蘇清泉質詢卓揆：檢討不合理速限

【都幾？】喝醉後請三思！警察和運匠同時對你招手該選誰？

生活熱門新聞

台中深夜4.5地震　彰化居民嚇壞：聽到地鳴

台中23：14發生4.5地震！市民嚇壞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

23:14發生地震　網友：晃了好大一下

台中23：14地牛翻身！規模4.5地震

快訊／大樂透頭獎開出3注！獎落2縣市

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

Toyz宿敵鍾培生求婚！　最美女議員點頭了

大谷滿貫砲　網嘆：重心歪了還是轟

快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明

快訊／3縣市大雨特報　下到晚上

「支持瑞雪！」　那個凱文正宮IG被洗版

更多熱門

相關新聞

山本由伸相隔123天重返正式比賽先發

山本由伸相隔123天重返正式比賽先發

日本武士隊6日在世界棒球經典賽（WBC）預賽C組首戰對上中華隊，由道奇王牌投手山本由伸擔任先發，這也是他自去年世界大賽「中0日」登板後，時隔123天再度站上正式比賽投手丘。

大谷翔平滿貫砲後霸氣宣告：明天見

大谷翔平滿貫砲後霸氣宣告：明天見

柳賢振睽違多年重返國家隊再戰WBC

柳賢振睽違多年重返國家隊再戰WBC

墨西哥盼延續黑馬氣勢　英國拚爆冷

墨西哥盼延續黑馬氣勢　英國拚爆冷

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

關鍵字：

中華隊日本隊WBC神預言棒球賽2026WBC2026中華隊

讀者迴響

熱門新聞

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

台中深夜4.5地震　彰化居民嚇壞：聽到地鳴

台中23：14發生4.5地震！市民嚇壞

台中今晚連2震！深夜搖晃嚇壞中部人

鄭宗哲纏鬥功力太狂　山本投到爆粗口

台日戰震撼教育！台南Josh發聲

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安竟偷峮峮簽名球

大谷翔平滿貫砲後霸氣宣告：明天見

H級寫真偶像祭禁令：別盯我胸部！遭酸「像拉麵店沒麵」

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面