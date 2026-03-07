　
    • 　
>
國際

美媒稱俄羅斯疑與伊朗「情報合作」！消息人士：規模似乎相當全面

▲▼ 俄羅斯總統普丁 。（圖／路透）

▲美媒披露，俄羅斯疑似向伊朗提供美軍在中東地區的軍事部署情報。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

中東衝突持續升溫，美國媒體披露，俄羅斯疑似向伊朗提供美軍在中東地區的軍事部署情報，包括部隊、軍艦與軍機位置等資訊，顯示莫斯科可能間接涉入戰事。多名熟悉美國情報評估的人士指出，部分資料來自俄羅斯衛星系統所取得的監測影像，但目前仍無法確認伊朗的攻擊行動，是否是依據這些情報執行。

衛星影像成情報來源

根據消息人士說法，俄方分享給伊朗的資訊中，有相當部分來自軌道衛星拍攝的監測影像，可觀察美軍在中東地區的軍事部署與行動情況。《華盛頓郵報》率先揭露相關情報合作，美方情報單位則持續評估其實際影響。

報導指出，衝突期間伊朗多次發動無人機攻擊，其中數起擊中美軍駐紮地點。先前有報導指出，一架伊朗無人機日前攻擊科威特一處臨時設施，造成6名美軍士兵死亡。不過目前仍不清楚任何一次攻擊是否直接依據俄方提供的目標資訊。

▲▼ 美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）

▲美媒披露，俄羅斯疑似向伊朗提供美軍在中東地區的軍事部署情報。（圖／路透）

伊朗恐更依賴外部情報

《華盛頓郵報》引述知情人士指出，自戰事爆發後，莫斯科持續向伊朗提供美軍軍事目標相關資訊，包括海上軍艦與空中作戰資產的位置。消息人士形容，相關情報合作的規模「似乎相當全面」。

報導同時指出，由於戰事影響，伊朗自身追蹤美軍部署的能力可能受到削弱，因此對外部情報來源的依賴程度有所提高。不過俄羅斯駐美大使館並未回應相關報導。

中國尚未直接參與軍事行動

▼美國情報機構觀察到的跡象顯示，北京目前尚未直接參與軍事行動。（圖／路透社）

▲▼中國國家領導人習近平。（圖／路透社）

另一方面，美國情報機構也觀察到跡象顯示，中國可能考慮向伊朗提供金融支援、武器零件及飛彈相關組件，但北京目前尚未直接參與軍事行動。

知情人士指出，中國高度依賴伊朗石油供應，因此曾向德黑蘭施壓，希望確保荷莫茲海峽航道維持安全。消息人士表示，北京傾向希望衝突盡快結束，以避免影響能源供應。

美軍部署規模逾5萬人

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，俄羅斯與中國目前「並非這場與伊朗衝突的主要因素」。他指出，美軍在對伊行動中已部署超過5萬名士兵、200多架戰鬥機，以及兩艘航空母艦。

美國中央司令部司令布拉德．庫柏則表示，現階段軍事行動的主要目標，是削弱伊朗的彈道飛彈能力。五角大廈官員認為，伊朗正以相關軍力作為保護其核武發展計畫的重要支撐。

 
03/04 全台詐欺最新數據

407 1 9043 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實
台中深夜地震「最大震度在彰化」！居民嚇壞喊：聽到地鳴

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

