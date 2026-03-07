　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最大廠遭攻擊！荷莫茲海峽幾乎停航「油氣出不去」　卡達示警

▲▼油井,石油,原油。（示意圖／達志影像）

▲中東戰火升溫，荷莫茲海峽航運幾乎停滯，全球能源供應面臨重大風險。（示意圖／達志影像）

記者董美琪／綜合報導

卡達能源部長警告，中東衝突恐衝擊全球能源市場，甚至拖累世界經濟。若戰火持續，波斯灣主要能源出口國可能在短時間內被迫停止運輸，國際油價也可能在數週內飆升至每桶150美元。

卡達最大LNG設施遭攻擊　天然氣供應恐需數月恢復

卡達能源事務國務大臣卡比（Saad al-Kaabi）近日接受英國《金融時報》（Financial Times）專訪時表示，中東局勢持續升溫，對全球能源供應構成重大威脅。他透露，卡達最大的液化天然氣（LNG）廠位於拉斯拉凡（Ras Laffan）工業城，日前遭到伊朗無人機攻擊，使得該國被迫宣布進入不可抗力狀態，即使衝突立刻結束，天然氣供應要恢復正常仍可能需要數週甚至數月。

卡達是全球第二大液化天然氣生產國。卡比指出，一旦中東戰事持續擴大，其他波斯灣能源出口國也可能在數日內宣布無法履行供應合約。他直言，若相關國家遲遲未宣布不可抗力，未來可能面臨法律責任，「這將是他們必須承擔的選擇」。

戰火同時也衝擊國際油市。美國媒體《CNBC》報導，美東時間6日清晨，全球基準布蘭特原油期貨上漲4.5%，每桶來到89.23美元，創下近兩年新高；美國西德州中級原油期貨也大漲6.3%，升至每桶86.06美元，刷新2024年4月以來高點。

荷莫茲海峽航運幾近停滯

市場緊張情緒主要來自荷莫茲海峽的航運受阻。彭博社指出，這條全球最重要的能源運輸通道近期幾乎陷入停滯。根據航運訊號資料顯示，在過去24小時內，僅有2艘商船通過該水道，顯示中東衝突已嚴重干擾全球大宗商品運輸。

卡達警告：波斯灣能源出口國恐數日內停供

卡比警告，若油輪與商船無法安全通過荷莫茲海峽，全球能源供應將面臨重大衝擊，國際油價可能在未來2至3週內衝上每桶150美元。他也指出，一旦能源出口受阻，亞洲買家勢必以更高價格爭奪有限的天然氣資源，屆時歐洲市場也將受到波及。

沙烏地與阿聯雖有替代管線　仍難完全繞開荷莫茲海峽

目前沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國雖然設有部分繞過荷莫茲海峽的輸油管線，能將部分原油運往海峽外裝船，但大量產能仍仰賴該航道。一旦航運受限，全球能源供應勢必面臨壓力。

川普稱要護送油輪　航行仍有高度風險

美國總統川普與以色列官員近期也警告，中東衝突可能持續數週。川普並表示，美軍將協助護送油輪通過荷莫茲海峽，並願意提供航運業更多保險支持。不過卡比強調，只要戰事沒有降溫，船隻在該海域航行仍然存在高度風險。

卡比最後指出，若衝突延長，不僅能源價格將持續攀升，全球經濟成長也可能因此受到拖累。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實
台中深夜地震「最大震度在彰化」！居民嚇壞喊：聽到地鳴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼推「未滿16歲」禁用網路社群　IG、YT、TikTok、臉書全被點名

最大廠遭攻擊！荷莫茲海峽幾乎停航「油氣出不去」　卡達示警

美媒稱俄羅斯疑與伊朗「情報合作」！消息人士：規模似乎相當全面

美國2月非農就業數減9萬人　失業率升至4.4%

川普在白宮接受福音派宗教領袖圍繞禱告　為對伊朗戰事祈求勝利

快訊／索羅門群島外海發生6.3強震！深度僅8.7公里

快訊／川普發文警告「無條件投降」：讓伊朗再次偉大

伊朗無人機航艦「巴蓋里號」傳被擊沉！美軍公布命中畫面

中東緊張情勢升溫！南韓UAE包機出發　日本陸路轉運+包機待命

性侵女兒「被判鞭刑16下」再關17年半！獸父噁稱：我是哥哥

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

印尼推「未滿16歲」禁用網路社群　IG、YT、TikTok、臉書全被點名

最大廠遭攻擊！荷莫茲海峽幾乎停航「油氣出不去」　卡達示警

美媒稱俄羅斯疑與伊朗「情報合作」！消息人士：規模似乎相當全面

美國2月非農就業數減9萬人　失業率升至4.4%

川普在白宮接受福音派宗教領袖圍繞禱告　為對伊朗戰事祈求勝利

快訊／索羅門群島外海發生6.3強震！深度僅8.7公里

快訊／川普發文警告「無條件投降」：讓伊朗再次偉大

伊朗無人機航艦「巴蓋里號」傳被擊沉！美軍公布命中畫面

中東緊張情勢升溫！南韓UAE包機出發　日本陸路轉運+包機待命

性侵女兒「被判鞭刑16下」再關17年半！獸父噁稱：我是哥哥

印尼推「未滿16歲」禁用網路社群　IG、YT、TikTok、臉書全被點名

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖：留友看未來人

最大廠遭攻擊！荷莫茲海峽幾乎停航「油氣出不去」　卡達示警

陳漢典、Lulu征戰巴黎時裝周！機場照「超甜牽手放閃」準備看夏姿大秀

時裝周／惠利化身Balmain女王看首秀！Stella McCartney馬場變伸展台掀話題

美媒稱俄羅斯疑與伊朗「情報合作」！消息人士：規模似乎相當全面

山本由伸相隔123天重返正式比賽先發　談WBC心境：每場比賽都一樣

大谷翔平曬「日本武士圓陣」照！滿貫砲轟炸後霸氣宣告：明天見

台灣第一對混雙！葉宏蔚、詹又蓁首闖超級1000系列4強寫歷史

速限頻降、測速林立引民怨　立委蘇清泉質詢卓揆：檢討不合理速限

【放手才是真成長】飼育員哥哥現身說法！　Panchi找到「4位守護者」

國際熱門新聞

川普重磅發文：讓伊朗再次偉大

男飯店擄走紅鶴　強扯下翅膀變態施虐

戰火讓「油氣運不出去」　卡達示警

消息人士：俄羅斯疑與伊朗合作，規模全面

索羅門群島外海發生6.3強震！

川普在白宮接受福音派宗教領袖圍繞禱告

美2月非農就業數少逾9萬人　失業率升

美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光

川普下個目標是古巴！

美軍2枚飛彈集中伊朗無人機航艦！畫面曝光

美轟炸伊朗無人機母艦　32秒畫面曝光

伊朗21人反間諜小組　全是以色列間諜

伊朗狂轟12國！　衝突蔓延中東之外

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

更多熱門

相關新聞

加油要快！下周油價估大漲3元　95汽油逼近32元

加油要快！下周油價估大漲3元　95汽油逼近32元

中東戰火荷莫茲海峽遭封鎖影響原油出口，油價大漲，國內油價依照油價公式調整，加上中油動用油價緩漲、亞洲鄰國最低價等雙平穩措施後，預估下周汽油零售價每公升仍將大漲約3元，單周漲3元創近14年新高。

3.5萬船員與乘客「受困波斯灣」！

3.5萬船員與乘客「受困波斯灣」！

川普：油價漲就漲吧　軍事行動是首要考量

川普：油價漲就漲吧　軍事行動是首要考量

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

傳美軍3架MQ-9「死神」無人機遭擊落

傳美軍3架MQ-9「死神」無人機遭擊落

關鍵字：

卡達油價荷莫茲海峽

讀者迴響

熱門新聞

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

台中深夜4.5地震　彰化居民嚇壞：聽到地鳴

台中23：14發生4.5地震！市民嚇壞

台中今晚連2震！深夜搖晃嚇壞中部人

鄭宗哲纏鬥功力太狂　山本投到爆粗口

台日戰震撼教育！台南Josh發聲

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安竟偷峮峮簽名球

大谷翔平滿貫砲後霸氣宣告：明天見

H級寫真偶像祭禁令：別盯我胸部！遭酸「像拉麵店沒麵」

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面