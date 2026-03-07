最大廠遭攻擊！荷莫茲海峽幾乎停航「油氣出不去」　卡達示警

▲中東戰火升溫，荷莫茲海峽航運幾乎停滯，全球能源供應面臨重大風險。（示意圖／達志影像）



記者董美琪／綜合報導

卡達能源部長警告，中東衝突恐衝擊全球能源市場，甚至拖累世界經濟。若戰火持續，波斯灣主要能源出口國可能在短時間內被迫停止運輸，國際油價也可能在數週內飆升至每桶150美元。

卡達最大LNG設施遭攻擊 天然氣供應恐需數月恢復



卡達能源事務國務大臣卡比（Saad al-Kaabi）近日接受英國《金融時報》（Financial Times）專訪時表示，中東局勢持續升溫，對全球能源供應構成重大威脅。他透露，卡達最大的液化天然氣（LNG）廠位於拉斯拉凡（Ras Laffan）工業城，日前遭到伊朗無人機攻擊，使得該國被迫宣布進入不可抗力狀態，即使衝突立刻結束，天然氣供應要恢復正常仍可能需要數週甚至數月。

卡達是全球第二大液化天然氣生產國。卡比指出，一旦中東戰事持續擴大，其他波斯灣能源出口國也可能在數日內宣布無法履行供應合約。他直言，若相關國家遲遲未宣布不可抗力，未來可能面臨法律責任，「這將是他們必須承擔的選擇」。

戰火同時也衝擊國際油市。美國媒體《CNBC》報導，美東時間6日清晨，全球基準布蘭特原油期貨上漲4.5%，每桶來到89.23美元，創下近兩年新高；美國西德州中級原油期貨也大漲6.3%，升至每桶86.06美元，刷新2024年4月以來高點。

荷莫茲海峽航運幾近停滯



市場緊張情緒主要來自荷莫茲海峽的航運受阻。彭博社指出，這條全球最重要的能源運輸通道近期幾乎陷入停滯。根據航運訊號資料顯示，在過去24小時內，僅有2艘商船通過該水道，顯示中東衝突已嚴重干擾全球大宗商品運輸。

卡達警告：波斯灣能源出口國恐數日內停供



卡比警告，若油輪與商船無法安全通過荷莫茲海峽，全球能源供應將面臨重大衝擊，國際油價可能在未來2至3週內衝上每桶150美元。他也指出，一旦能源出口受阻，亞洲買家勢必以更高價格爭奪有限的天然氣資源，屆時歐洲市場也將受到波及。

沙烏地與阿聯雖有替代管線 仍難完全繞開荷莫茲海峽



目前沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國雖然設有部分繞過荷莫茲海峽的輸油管線，能將部分原油運往海峽外裝船，但大量產能仍仰賴該航道。一旦航運受限，全球能源供應勢必面臨壓力。

川普稱要護送油輪 航行仍有高度風險

美國總統川普與以色列官員近期也警告，中東衝突可能持續數週。川普並表示，美軍將協助護送油輪通過荷莫茲海峽，並願意提供航運業更多保險支持。不過卡比強調，只要戰事沒有降溫，船隻在該海域航行仍然存在高度風險。

卡比最後指出，若衝突延長，不僅能源價格將持續攀升，全球經濟成長也可能因此受到拖累。