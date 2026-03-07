速限頻降、測速林立引民怨　立委蘇清泉質詢卓揆：檢討不合理速限

▲蘇清泉立法院質詢卓揆檢討測速照相設置問題。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東擁有好山好水與寬闊道路，本是吸引自駕旅遊的熱門地區，但不少外地駕駛卻抱怨「來旅遊、回家收罰單」。近年各地測速照相設備密集設置，加上部分道路速限頻繁調降，引發民眾質疑交通管理是否偏向「罰款導向」。立法委員蘇清泉6日在立法院質詢指出，去年全國交通罰金高達三百三十多億元，其中測速照相占逾兩成，但交通事故主因中「超速」並未排入前十名，呼籲中央全面檢討速限與測速設置的合理性。

自駕熱區變「罰單伴手禮」 外地駕駛抱怨多

屏東縣擁有好山好水，吸引大批遊客前來觀光旅遊，但近年不少外地遊客反映，道路上測速照相設備密集，且部分路段速限突然降低，導致駕駛人稍不注意就可能違規，甚至有人戲稱「到屏東旅遊，罰單成了伴手禮」，引發民怨。

立法委員蘇清泉6日在立法院院會質詢時指出，根據統計，去年全國交通罰金總額高達三百三十多億元，其中測速照相開罰占比超過兩成。然而交通事故研究顯示，去年汽機車肇事主因中，「超速行駛」並未排進前十名，顯示測速執法與降低事故率之間，仍有值得檢討之處。

蘇清泉表示，交通安全固然重要，道路設置速限也有其必要性，但交通工程講求專業，速限並非唯一影響因素，還包括道路設計、路寬、視距以及號誌配置等多項條件。如果只要發生事故就調降速限，恐怕無法真正改善交通安全。

他進一步指出，在一些鄉村地區，道路明明是四線道甚至六線道的筆直道路，原本速限70公里，卻突然降為50或40公里，同時設置固定測速或區間測速設備。過低的速限不僅違反實際駕駛習慣，也容易造成駕駛困惑與違規，難怪引發民怨。

德國無速限作例—卓榮泰、陳世凱允檢討

蘇清泉也提到，測速照相設備多由地方政府提出設置需求，罰款收入多由地方政府運用，因此外界常質疑是否形成「罰款財源」。但他強調，道路速限的制定仍屬交通專業，中央交通主管機關仍應負起責任，建立合理一致的原則。蘇清泉舉例，世界知名的德國高速公路部分路段採取無速限制度，但每十萬人交通事故率約為6.8，反而低於台灣的12.3，顯示速限與交通安全之間並非單純正比關係，值得深入研究。

行政院長卓榮泰答詢時表示，政府願意針對速限制度進行全面檢討，也認同速限設計應符合道路條件與駕駛行為。交通部長陳世凱也隨後表示，交通部將檢視現行速限與測速設備設置原則，確保制度兼顧交通安全與用路公平。

蘇清泉表示，只要中央願意正視速限設置不合理的問題並進行檢討，這場質詢就具有正面意義，也期待未來透過專業交通工程規劃，讓用路環境更安全、合理。