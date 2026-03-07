　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

速限頻降、測速林立引民怨　立委蘇清泉質詢卓揆：檢討不合理速限

▲蘇清泉立法院質詢卓揆檢討測速照相設置問題。（圖／取自蘇清泉臉書）

▲蘇清泉立法院質詢卓揆檢討測速照相設置問題。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東擁有好山好水與寬闊道路，本是吸引自駕旅遊的熱門地區，但不少外地駕駛卻抱怨「來旅遊、回家收罰單」。近年各地測速照相設備密集設置，加上部分道路速限頻繁調降，引發民眾質疑交通管理是否偏向「罰款導向」。立法委員蘇清泉6日在立法院質詢指出，去年全國交通罰金高達三百三十多億元，其中測速照相占逾兩成，但交通事故主因中「超速」並未排入前十名，呼籲中央全面檢討速限與測速設置的合理性。

自駕熱區變「罰單伴手禮」 外地駕駛抱怨多

屏東縣擁有好山好水，吸引大批遊客前來觀光旅遊，但近年不少外地遊客反映，道路上測速照相設備密集，且部分路段速限突然降低，導致駕駛人稍不注意就可能違規，甚至有人戲稱「到屏東旅遊，罰單成了伴手禮」，引發民怨。

立法委員蘇清泉6日在立法院院會質詢時指出，根據統計，去年全國交通罰金總額高達三百三十多億元，其中測速照相開罰占比超過兩成。然而交通事故研究顯示，去年汽機車肇事主因中，「超速行駛」並未排進前十名，顯示測速執法與降低事故率之間，仍有值得檢討之處。

蘇清泉表示，交通安全固然重要，道路設置速限也有其必要性，但交通工程講求專業，速限並非唯一影響因素，還包括道路設計、路寬、視距以及號誌配置等多項條件。如果只要發生事故就調降速限，恐怕無法真正改善交通安全。

他進一步指出，在一些鄉村地區，道路明明是四線道甚至六線道的筆直道路，原本速限70公里，卻突然降為50或40公里，同時設置固定測速或區間測速設備。過低的速限不僅違反實際駕駛習慣，也容易造成駕駛困惑與違規，難怪引發民怨。

德國無速限作例—卓榮泰、陳世凱允檢討

蘇清泉也提到，測速照相設備多由地方政府提出設置需求，罰款收入多由地方政府運用，因此外界常質疑是否形成「罰款財源」。但他強調，道路速限的制定仍屬交通專業，中央交通主管機關仍應負起責任，建立合理一致的原則。蘇清泉舉例，世界知名的德國高速公路部分路段採取無速限制度，但每十萬人交通事故率約為6.8，反而低於台灣的12.3，顯示速限與交通安全之間並非單純正比關係，值得深入研究。

行政院長卓榮泰答詢時表示，政府願意針對速限制度進行全面檢討，也認同速限設計應符合道路條件與駕駛行為。交通部長陳世凱也隨後表示，交通部將檢視現行速限與測速設備設置原則，確保制度兼顧交通安全與用路公平。

蘇清泉表示，只要中央願意正視速限設置不合理的問題並進行檢討，這場質詢就具有正面意義，也期待未來透過專業交通工程規劃，讓用路環境更安全、合理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實
台中深夜地震「最大震度在彰化」！居民嚇壞喊：聽到地鳴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

速限頻降、測速林立引民怨　立委蘇清泉質詢卓揆：檢討不合理速限

快訊／WBC代表隊慘敗日本　賴清德認難受：把不甘心留在今晚

山本由伸飆2Ｋ沒被台灣敲安卻沒投滿3局　說隊友單局灌10分奧援很有力量

北市議員陳建銘春節失蹤！近況曝光　胃食道逆流「感染延伸腦部」

中華隊遭日本砲轟0比13落後　蔣萬安面色凝重：選手一定不會放棄

大谷翔平睽違1090天國家隊再開轟　炸滿貫砲日本WBC隊史第2人

國民黨金門縣長初選爭議　陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

顧立雄批藍軍購條例難執行　王鴻薇轟自打嘴：第八條就是「+N」

快訊／晚安小雞刑滿出獄仍困柬埔寨急求援　外交部回應了

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

速限頻降、測速林立引民怨　立委蘇清泉質詢卓揆：檢討不合理速限

快訊／WBC代表隊慘敗日本　賴清德認難受：把不甘心留在今晚

山本由伸飆2Ｋ沒被台灣敲安卻沒投滿3局　說隊友單局灌10分奧援很有力量

北市議員陳建銘春節失蹤！近況曝光　胃食道逆流「感染延伸腦部」

中華隊遭日本砲轟0比13落後　蔣萬安面色凝重：選手一定不會放棄

大谷翔平睽違1090天國家隊再開轟　炸滿貫砲日本WBC隊史第2人

國民黨金門縣長初選爭議　陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

顧立雄批藍軍購條例難執行　王鴻薇轟自打嘴：第八條就是「+N」

快訊／晚安小雞刑滿出獄仍困柬埔寨急求援　外交部回應了

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

陳漢典、Lulu征戰巴黎時裝周！機場照「超甜牽手放閃」準備看夏姿大秀

時裝周／惠利化身Balmain女王看首秀！Stella McCartney馬場變伸展台掀話題

美媒稱俄羅斯疑與伊朗「情報合作」！消息人士：規模似乎相當全面

山本由伸相隔123天重返正式比賽先發　談WBC心境：每場比賽都一樣

大谷翔平曬「日本武士圓陣」照！滿貫砲轟炸後霸氣宣告：明天見

台灣第一對混雙！葉宏蔚、詹又蓁首闖超級1000系列4強寫歷史

速限頻降、測速林立引民怨　立委蘇清泉質詢卓揆：檢討不合理速限

9m88分享保養好習慣　透露開始慢跑的原因竟然是「帥哥」

柳賢振睽違多年重返國家隊再戰WBC　直言目標飛邁阿密

沃許本火鍋秀捍衛新莊！國王3分險勝戰神、近7場奪6勝攀上第3

【枕頭縮水了...】狗狗硬要躺小抱枕上　整隻蜷縮成一團超萌XD

政治熱門新聞

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

北市議員陳建銘春節失蹤！緊急就醫近況曝光

測速引民怨　立委質詢：檢討不合理速限

快訊／WBC代表隊慘敗日本　賴清德認難受：把不甘心留在今晚

沒被敲安無失分卻沒投滿3局　山本懊惱

中華隊遭日本砲轟0比13落後　蔣萬安面色凝重：選手一定不會放棄

大國叫你自己走、台灣幫你安排車　親歷空襲台人：已是保母級服務

大谷滿貫砲隊史第2人　首人是他！

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

快訊／晚安小雞刑滿出獄仍困柬埔寨急求援　外交部回應了

顧立雄批藍軍購條例難執行　王鴻薇轟自打嘴：第八條就是「+N」

兒子東大博班畢業　陳佩琪擬幫柯文哲申請解除境管324赴日觀禮

王定宇早知劉怡萱！　曾在常如山「豪宅募款」暢飲清酒之王

更多熱門

相關新聞

嘉義無照駕駛新法首月重罰181件

嘉義無照駕駛新法首月重罰181件

開車上路不再只是「技術問題」，更是「法律與安全」的紅線！嘉義市政府警察局針對 115 年 1 月 31 日正式上路的「無照駕駛新修法」展開嚴厲執法。

強化高齡人本交通安全　基隆警宣導「慢看停」

強化高齡人本交通安全　基隆警宣導「慢看停」

頭部防護零妥協　屏警強化未戴安全帽取締

頭部防護零妥協　屏警強化未戴安全帽取締

離譜三寶！突停放人下車購物　還快車道巴庫

離譜三寶！突停放人下車購物　還快車道巴庫

國道變換車道未打方向燈遭罰　駕駛提告敗訴

國道變換車道未打方向燈遭罰　駕駛提告敗訴

關鍵字：

屏東旅遊交通罰款速限調降測速照相交通安全

讀者迴響

熱門新聞

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

台中深夜4.5地震　彰化居民嚇壞：聽到地鳴

台中23：14發生4.5地震！市民嚇壞

台中今晚連2震！深夜搖晃嚇壞中部人

鄭宗哲纏鬥功力太狂　山本投到爆粗口

大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安竟偷峮峮簽名球

23:14發生地震　網友：晃了好大一下

日本前3局灌13分　日網同情台灣

台日戰震撼教育！台南Josh發聲

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面