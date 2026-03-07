　
    • 　
>
有錢人家幾乎都會出現「綠色植物」　6角落擺放可旺財、調節氣場

金桔,富貴竹,過年,盆栽（圖／CFP）

▲有錢人家幾乎都會出現觀葉植物。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

不少人可能都注意過一件事，許多成功人士或有錢人家的居家空間裡，幾乎都會擺放觀葉植物。新書《為什麼有錢人家裡都有觀葉植物？》指出，植物不只是裝飾，更被視為能「調節空間氣場」的關鍵元素，作者建議可在玄關、客廳、廚房、廁所、臥室、工作空間等6個居家角落著手，透過不同植物配置，協助提升財運與整體運勢。

商周出版《為什麼有錢人家裡都有觀葉植物？：實現一輩子好運旺財的觀葉植物，打造旺財綠角落！》，作者為影音創作者「擁抱植物、風與水的生活」，長期研究風水與「氣」的概念，認為觀葉植物具有吸引旺氣、阻擋壞氣、調節空間能量的作用，因此在許多成功人士的居家環境中，幾乎都能看到植物的存在。

書中指出，從風水觀點來看，植物帶有「生氣」，象徵成長與循環，能讓空間維持流動的能量。若在適當位置擺放植物，不僅能改善室內氣場，也能讓居住者在心理上感到更放鬆、穩定。許多有錢人的居家空間，都會特別擺放綠色植物，讓環境看起來更有生命力，同時營造舒適的生活氛圍。

▲居家空間擺放植物，有助於調節氣場，增強運勢。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

除了擺放位置，植物「葉型」也被認為與不同運勢有關。例如，葉片尖銳的植物，虎尾蘭、香龍血樹，被視為能「阻擋不良氣場」。圓形葉片的翡翠木、椒草，則被認為有助於「調和人際關係」。心形葉片的黃金葛、龜背芋，象徵「情感與人際連結」；而葉片垂墜的常春藤，則有助於「舒緩壓力、放鬆心情」。

書中同時整理出10種常見，被認為有助於提升財運的觀葉植物，包括：黃金葛、常春藤、馬拉巴栗、龜背芋、翡翠木、香龍血樹、富貴竹、虎尾蘭、榕樹與椒草等。其中馬拉巴栗常被稱為「發財樹」，象徵事業與財運成長；富貴竹則象徵積極能量與財富累積；黃金葛則被認為有助於帶來人際關係所形成的財運。

▲▼《為什麼有錢人家裡都有觀葉植物？》。（圖／大塊文化）

▲《為什麼有錢人家裡都有觀葉植物？》（圖／大塊文化）

在居家空間配置上，作者建議，可依不同區域擺放植物。例如，「玄關」是氣的入口，適合放置植物迎接旺氣；「客廳」是全家活動中心，可放置植物提升整體運勢；「廁所」因為是氣的出口，反而更需要植物來調節空間能量；而「工作區」域擺放植物，則被認為有助於提升專注力與工作運。

作者也強調，想打造「旺財綠角落」不一定需要昂貴盆栽，即使從一盆「便宜的小植物」開始，也可能為居家環境帶來改變。比起複雜的風水佈局，日常生活中與植物共處，就是最簡單也最容易實踐的開運方式。

