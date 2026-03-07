小米17 Ultra 巴賽隆納實拍體驗！2大升級「夜間拍照超有味」

記者蘇晟彥／巴賽隆納報導

小米 2月28日在巴塞隆納舉辦發表會，小米17系列（17、Ultra）國際版將正式亮相，台灣也在6日公布相關售價，今年小米17加深與「徠卡」連結，更首度推出Leica Leitzphone（與中國版小米17 Ultra 徠卡版相同）。對此《ETtoday新聞雲》接受官方邀請，搶先在發表會期間就取得小米17 Ultra進行手機體驗、拍照測試，現在就來看看簡易的手機介紹跟實拍照吧！

▼今年是小米第四年與徠卡合作，在Ultra機身左上方都有徠卡圖標，Leica Leitzphone更擁有「可樂標」。



小米旗艦機在刻意跳過「16代」、直接向蘋果17系列「對標」後，6日終於在台灣公開Xiaomi 17 系列價格，同時宣布與徠卡深度合作的 Leica Leitz Phone 也同步在台灣上市開賣，這次在受邀前往巴賽隆納參加發表會時，同時也進行了Xiao mi 17 Ultra的手機測試，就帶著大家快速來看看今年特色以及實際街拍的照片，詳細的規格可以先參考下面連結的文章，這篇將會著重在照片、個人使用心得，提供給所有讀者購入的參考依據嚕！

【延伸閱讀】

小米17國際版價格公開 「全機型漲價」 限量Leica Leitzphone 5萬有找



在前幾年手機大廠紛紛將硬體規格大幅升級後，這幾年沒有辦法「一次大飛躍」的狀況下，每間廠商都開始尋找自己手機的特色，而小米手機在4年前與徠卡展開深度合作，今年邁入第四年，與其他廠牌追求演唱會神機不同，試圖主打「能拍出質感風格的手機相機」，可以從 Leica Leitz Phone 看出小米確實找到正確方向，而今年在17 Ultra上，也沒有在「極限距離」這件事不斷琢磨，反而將重心擺在「夜神」這個詞，透過相機感光元件的提升，讓夜間拍照的質感再次提升。

▼今年音量鍵更改成圓形的「+」「-」設計，從側邊看特色感有加分。



在外觀上，機身尺寸則為162.9 x 77.6 x 8.29 mm，薄度相較Xiao mi 15 Ultra少了約1mm，重量則為219g（星空綠稍重一點，其餘黑白為218.4g），螢幕則搭載 6.9 吋 HyperRGB OLED 專業三原色螢幕，相機模組維持圓形設計，鏡頭模組則從前一代的4顆縮成3顆，分別是

・50MP 徠卡主鏡頭 （23mm）

採用 1 吋超大感光元件（1 吋光影獵人 1050L），並導入 LOFIC 、ƒ/1.67 光圈、OIS 光學防手震

・200MP 徠卡長焦鏡頭 （75-100mm）

1/1.4 吋感光元件尺寸、ƒ/2.39-2.96 光圈、高達 17.2 倍光學級變焦、30cm 微距攝影、OIS 光學防手震

・50MP 徠卡超廣角鏡頭 （14mm）

ƒ/2.2 光圈、115° 寬廣 FOV、5cm 微距攝影、支援EIS

在這次Xiao mi 17 Ultra上有兩個大升級，第一個是導入第三代 LOFIC HDR 技術，所謂 LOFIC 是指在每個像素旁增加一個備用電荷容器，當極高光場景導致主電容過飽和時，多餘電荷會流向此處，有效解決強光過曝、逆光細節丟失問題，因此在這一代可以看到夜間拍攝，或是一些較暗、光暗對比比較強烈的場景就會派得上用場，以下面聖家堂的彩繪玻璃、巴特羅之家的水晶為例，就可以明顯看得出色彩能被真實保留，並不會出現太多過曝、色彩不均的狀況。

第二個則是在長焦鏡頭上放入 「徠卡 2 億 75mm-100mm 連續光學變焦」，實現 75–100mm 焦距範圍，同時獲得徠卡 APO光學認證，讓拍攝出來的成品無需數位裁切即可提供出色的影像品質，以下圖巴賽隆納市景為例，可以看到即便經過裁切，也能十分還原細節

而今年小米在相機介面中將連續光學變焦的焦段（3.2x — 4.3x）額外標出來，同時獨立將2億畫素的選項抓出來，讓使用者更好的去選擇在這中間的焦段進行拍攝。

▼在連續光學變焦焦段中的照片，即便經過裁切也能還原細節。



而今年Xiao mi 17 Ultra透過這兩個在光學、感光元件上的升級，讓夜間拍照的細節拉滿，而徠卡調色的「黑白色調」也是不少粉絲選擇入坑Xiao mi系列手機的原因，下面就來看一下一些實拍的樣張給大家看，焦段、係數都在下方讓大家參考。

Xiao mi 17系列國際版已經正式開放預購，詳細可至官網或是東森購物小米館選購

・感謝 @Lisa 開機店 （訂閱頻道請點左方）擔任人像拍照門面擔當

▼Xiao mi 17 Ultra人像表現也十分優秀，不管在夜間、日間都有不同濾鏡可以調整成喜歡的色調。



▼徠卡單色、單色HC濾鏡能讓照片的「味道」飄出來。



▼相機中有「場景」可以因應不同場合進行色彩補強，以下圖為例左圖是使用Xiao mi 17 Ultra火焰的場景特效、右圖是iPhone 17 Promax的直圖拍攝，可以看到在色彩上17 Ultra確實比較鮮艷。