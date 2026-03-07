　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

小米17 Ultra 巴賽隆納實拍體驗！2大升級「夜間拍照超有味」

記者蘇晟彥／巴賽隆納報導

小米 2月28日在巴塞隆納舉辦發表會，小米17系列（17、Ultra）國際版將正式亮相，台灣也在6日公布相關售價，今年小米17加深與「徠卡」連結，更首度推出Leica Leitzphone（與中國版小米17 Ultra 徠卡版相同）。對此《ETtoday新聞雲》接受官方邀請，搶先在發表會期間就取得小米17 Ultra進行手機體驗、拍照測試，現在就來看看簡易的手機介紹跟實拍照吧！

▼今年是小米第四年與徠卡合作，在Ultra機身左上方都有徠卡圖標，Leica Leitzphone更擁有「可樂標」。

▲▼ 小米17 。（圖／記者蘇晟彥攝）

小米旗艦機在刻意跳過「16代」、直接向蘋果17系列「對標」後，6日終於在台灣公開Xiaomi 17 系列價格，同時宣布與徠卡深度合作的 Leica Leitz Phone 也同步在台灣上市開賣，這次在受邀前往巴賽隆納參加發表會時，同時也進行了Xiao mi 17 Ultra的手機測試，就帶著大家快速來看看今年特色以及實際街拍的照片，詳細的規格可以先參考下面連結的文章，這篇將會著重在照片、個人使用心得，提供給所有讀者購入的參考依據嚕！

【延伸閱讀】

小米17國際版價格公開　「全機型漲價」  限量Leica Leitzphone 5萬有找

在前幾年手機大廠紛紛將硬體規格大幅升級後，這幾年沒有辦法「一次大飛躍」的狀況下，每間廠商都開始尋找自己手機的特色，而小米手機在4年前與徠卡展開深度合作，今年邁入第四年，與其他廠牌追求演唱會神機不同，試圖主打「能拍出質感風格的手機相機」，可以從 Leica Leitz Phone 看出小米確實找到正確方向，而今年在17 Ultra上，也沒有在「極限距離」這件事不斷琢磨，反而將重心擺在「夜神」這個詞，透過相機感光元件的提升，讓夜間拍照的質感再次提升。

▲▼ 小米17 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼今年音量鍵更改成圓形的「+」「-」設計，從側邊看特色感有加分。

▲▼ xiaomi 小米,小米17 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在外觀上，機身尺寸則為162.9 x 77.6 x 8.29 mm，薄度相較Xiao mi 15 Ultra少了約1mm，重量則為219g（星空綠稍重一點，其餘黑白為218.4g），螢幕則搭載 6.9 吋 HyperRGB OLED 專業三原色螢幕，相機模組維持圓形設計，鏡頭模組則從前一代的4顆縮成3顆，分別是

・50MP 徠卡主鏡頭 （23mm）
採用 1 吋超大感光元件（1 吋光影獵人 1050L），並導入 LOFIC 、ƒ/1.67 光圈、OIS 光學防手震
・200MP 徠卡長焦鏡頭 （75-100mm）
1/1.4 吋感光元件尺寸、ƒ/2.39-2.96 光圈、高達 17.2 倍光學級變焦、30cm 微距攝影、OIS 光學防手震
・50MP 徠卡超廣角鏡頭 （14mm）
ƒ/2.2 光圈、115° 寬廣 FOV、5cm 微距攝影、支援EIS

在這次Xiao mi 17 Ultra上有兩個大升級，第一個是導入第三代 LOFIC HDR 技術，所謂 LOFIC 是指在每個像素旁增加一個備用電荷容器，當極高光場景導致主電容過飽和時，多餘電荷會流向此處，有效解決強光過曝、逆光細節丟失問題，因此在這一代可以看到夜間拍攝，或是一些較暗、光暗對比比較強烈的場景就會派得上用場，以下面聖家堂的彩繪玻璃、巴特羅之家的水晶為例，就可以明顯看得出色彩能被真實保留，並不會出現太多過曝、色彩不均的狀況。

▲▼ 小米17 Ultra實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 小米17 Ultra實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼

第二個則是在長焦鏡頭上放入 「徠卡 2 億 75mm-100mm 連續光學變焦」，實現 75–100mm 焦距範圍，同時獲得徠卡 APO光學認證，讓拍攝出來的成品無需數位裁切即可提供出色的影像品質，以下圖巴賽隆納市景為例，可以看到即便經過裁切，也能十分還原細節

而今年小米在相機介面中將連續光學變焦的焦段（3.2x — 4.3x）額外標出來，同時獨立將2億畫素的選項抓出來，讓使用者更好的去選擇在這中間的焦段進行拍攝。

▲▼

▼在連續光學變焦焦段中的照片，即便經過裁切也能還原細節。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

而今年Xiao mi 17 Ultra透過這兩個在光學、感光元件上的升級，讓夜間拍照的細節拉滿，而徠卡調色的「黑白色調」也是不少粉絲選擇入坑Xiao mi系列手機的原因，下面就來看一下一些實拍的樣張給大家看，焦段、係數都在下方讓大家參考。

Xiao mi 17系列國際版已經正式開放預購，詳細可至官網或是東森購物小米館選購

・感謝  @Lisa 開機店 （訂閱頻道請點左方）擔任人像拍照門面擔當

▼Xiao mi 17 Ultra人像表現也十分優秀，不管在夜間、日間都有不同濾鏡可以調整成喜歡的色調。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼徠卡單色、單色HC濾鏡能讓照片的「味道」飄出來。

▲▼ 小米17 Ultra實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 小米17 Ultra實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 小米17 Ultra實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼相機中有「場景」可以因應不同場合進行色彩補強，以下圖為例左圖是使用Xiao mi 17 Ultra火焰的場景特效、右圖是iPhone 17 Promax的直圖拍攝，可以看到在色彩上17 Ultra確實比較鮮艷。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「實力完全不在同等級」鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實
台中深夜地震「最大震度在彰化」！居民嚇壞喊：聽到地鳴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

小米17 Ultra 巴賽隆納實拍體驗！2大升級「夜間拍照超有味」

同人創作平台AO3反覆關站　官方籲創作者先備份作品

小米17國際版價格公開　「全機型漲價」Leica Leitzphone限量販售

記憶體短缺手機廠擋不住「全面調漲」　只有這一間沒動

台灣大重訊：深耕蘋果生態圈17年　終取得Mac全系列銷售授權

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

小米17 Ultra 巴賽隆納實拍體驗！2大升級「夜間拍照超有味」

同人創作平台AO3反覆關站　官方籲創作者先備份作品

小米17國際版價格公開　「全機型漲價」Leica Leitzphone限量販售

記憶體短缺手機廠擋不住「全面調漲」　只有這一間沒動

台灣大重訊：深耕蘋果生態圈17年　終取得Mac全系列銷售授權

小米17 Ultra 巴賽隆納實拍體驗！2大升級「夜間拍照超有味」

印尼推「未滿16歲」禁用網路社群　IG、YT、TikTok、臉書全被點名

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖：留友看未來人

最大廠遭攻擊！荷莫茲海峽幾乎停航「油氣出不去」　卡達示警

陳漢典、Lulu征戰巴黎時裝周！機場照「超甜牽手放閃」準備看夏姿大秀

時裝周／惠利化身Balmain女王看首秀！Stella McCartney馬場變伸展台掀話題

美媒稱俄羅斯疑與伊朗「情報合作」！消息人士：規模似乎相當全面

山本由伸相隔123天重返正式比賽先發　談WBC心境：每場比賽都一樣

大谷翔平曬「日本武士圓陣」照！滿貫砲轟炸後霸氣宣告：明天見

台灣第一對混雙！葉宏蔚、詹又蓁首闖超級1000系列4強寫歷史

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

3C家電熱門新聞

小米17 Ultra 巴賽隆納實拍體驗

小米17國際版價格公開

記憶體短缺手機廠擋不住全面調漲

創作平台AO3反覆關站官方籲先備份作品

台灣大重訊：取得Mac全系列授權

Macbook春季新品規格一次看

小米Vision GT全球首度亮相

蘋果新品Macbook Neo壓軸亮相

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

走趟南故宮　親身了解動畫中土偶

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

2018台北國際電腦展亮點整理

2026台灣燈會　AI互動闖關抽好禮

iPhone防盜捷徑設定方式一次看

更多熱門

相關新聞

小米17國際版價格公開

小米17國際版價格公開

小米 17系列國際版 6日在台灣舉辦發表會，正式公開新系列產品，但面臨記憶體短缺影響，今年在價格上也相較於上一代進行調整，小米17 調漲2,000元、17 Ultra 512/1TB分別調漲3,000／4,000元，此外眾所期待的Leica Leitzphone powered by Xiaomi則為49,999元，將從即日起開放預購，並祭出豐富好禮優惠。

直擊／小米發表會全系列一次看

直擊／小米發表會全系列一次看

直擊／小米17系列國際版亮相！

直擊／小米17系列國際版亮相！

雷軍：小米「十五五」重點攻堅晶片、AI

雷軍：小米「十五五」重點攻堅晶片、AI

1月手機降價榜出爐　最高降幅達43%

1月手機降價榜出爐　最高降幅達43%

關鍵字：

小米17Ultra

讀者迴響

熱門新聞

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

台中深夜4.5地震　彰化居民嚇壞：聽到地鳴

台中23：14發生4.5地震！市民嚇壞

台日戰震撼教育！台南Josh發聲

台中今晚連2震！深夜搖晃嚇壞中部人

鄭宗哲纏鬥功力太狂　山本投到爆粗口

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安竟偷峮峮簽名球

大谷翔平滿貫砲後霸氣宣告：明天見

H級寫真偶像祭禁令：別盯我胸部！遭酸「像拉麵店沒麵」

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面