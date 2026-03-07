　
「穿心颱、暴頭颱」用詞太誇大　氣象署擬修法管媒體

▲▼中央氣象署,氣象署。（圖／記者周湘芸攝）

▲中央氣象署。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

考量近年新聞媒體大量引用中央氣象署以外單位提供的天氣預報，中央氣象署預告修法，媒體引用資訊負有查證義務，且應避免使用誇大性用詞，包括三颱鼎立、穿心颱等，違者屆期未改善最高可罰50萬元。

近年新聞傳播媒體大量報導、引用外國氣象主管機關或取得氣象署核發預報業務許可的機關（構）、學校、法人、團體或個人所發布預報，氣象署預告修正《氣象法》，明定媒體引用氣象署所發布的預報、警報或報告者，應據實報播，並註明其來源出處、發布時間及同時註明發布者名稱全銜或姓名。

草案指出，若媒體引用非氣象署所發布的預報、警報或報告者，負有查證義務，且應避免使用誇大性用詞，以颱風為例，包含三颱鼎立、史上最強颱風、穿心颱、虛胖颱風、暴頭颱、斷腰颱及地表最強颱等。經中央氣象署限期令其停止、更正其行為或採取必要改善措施，其屆期不改善者，可處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

另外，過去災害性天氣包含低溫、強風、濃霧、大雨、豪雨及冰雹。隨著氣候變遷，極端高溫出現頻率逐年增加，修正草案此次也將「高溫」納入災害天氣，未來可依法發布高溫特報，各單位也可依循研擬「高溫假」等因應措施。考量近年「熱帶性低氣壓」造成重大災害，也將其一併納入災害天氣定義。

此次《氣象法》修正也新增部分用詞定義，過去單純只有地震、氣象、海象，此次新增「太空天氣」，意指太空環境狀態與地球間的相互影響，像是太陽磁暴影響地球電離層、GPS定位等。

另參考日本氣象業務法及韓國氣象法均訂有氣象現象證明條文，供人民因保險、工程契約、訴訟上需要而申請，隨未來氣候變遷加劇，天氣保險、天氣災害可能更趨頻繁，此次修正草案也新增中央氣象署得依申請提供氣象現象資料（訊）、氣象現象證明。

氣象署表示，《氣象法》修正草案預計公告至3月16日，若無相關意見，待行政院核定後再送立法院審查。

03/04 全台詐欺最新數據

