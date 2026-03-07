結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強　網曝：我先生也是

▲原PO和老公去日本玩。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名人妻日前與結婚26年的丈夫首度出國旅遊，沒想到抵達日本後，她才意外發現枕邊人隱藏多年的驚人技能，不論聽說讀寫都可以，甚至還能和店員聊天。貼文曝光後，引起討論。

赴日旅遊才發現老公會說日文

這名人妻在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她與結婚26年的丈夫首度前往日本旅遊，這才驚覺對方隱藏多年的實力。她表示，丈夫的日文程度極佳，聽、說、讀、寫都具備一定的水準。

能看日本新聞，點餐也沒問題

原PO說，老公還可以在沒有字幕輔助的情況下，觀看當地的電視新聞與節目，甚至連報紙也能直接閱讀。不僅如此，丈夫也能與飯店櫃檯人員、商店員工輕鬆交談，後來走進巷弄中的小食堂，也能看著牆上的菜單點餐，讓她相當驚訝。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我同事也是，平時看他上班平平無奇，結果放假才發現他會單手開賓士」、「這樣很好呀」、「我女友也是交往兩年後才知道我讀到研究所畢業，很多事沒必要讓對方知道吧，我覺得不重要的事就不會提」、「我先生也是，會，但都不展現的人」、「我家夫人是韓文，看電視看到我們出國她會說、會看」。還有網友開玩笑，「看日本愛情片學的嗎」、「看片子學的」、「訪談都有認真看完的男人」、「都沒在快轉的，每部片都有認真看完」。