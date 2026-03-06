　
川普在白宮接受福音派宗教領袖圍繞禱告　為對伊朗戰事祈求勝利

▲美國總統川普在白宮橢圓形辦公室與多名基督教領袖會面，眾人圍繞並「按手祈禱」為其祝禱。（圖／翻攝自X／@Scavino47 via）

▲美國總統川普在白宮橢圓形辦公室與多名基督教領袖會面，眾人圍繞並「按手祈禱」為其祝禱。（圖／翻攝自X／@Scavino47 via）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普5日在白宮橢圓形辦公室接受多名福音派宗教領袖圍繞禱告，現場不僅為川普祈福，也為美國軍隊及對伊朗的戰事祈求順利。這類宗教領袖在白宮為總統祈禱的活動，近年已逐漸成為固定舉行的年度儀式。

白宮釋出的影片顯示，當天約有20人聚集在橢圓形辦公室內，圍在坐於象徵總統權力核心「堅毅桌」（Resolute Desk）後方的川普身旁進行禱告。已確認出席者包括白宮信仰辦公室主任懷特凱恩（Paula White Cain）、達拉斯第一浸信會教堂（First Baptist Church of Dallas）牧師傑弗里斯（Robert Jeffress）、保守派組織「信仰與自由聯盟」（Faith and Freedom Coalition）領袖里德（Ralph Reed），以及家庭研究委員會（Family Research Council）前主席鮑爾（Gary Bauer）等人。

當天禱告由佛州棕櫚灘花園市（Palm Beach Gardens）牧師穆林斯（Tom Mullins）帶領。他在禱告中祈求上帝賜下恩典與保護給川普，同時守護美軍與所有服役的男女軍人，並祈願上帝賜給總統力量，帶領美國再次成為「在上帝之下的一個國家」。

德州眾議員沙茲萊恩（Nate Schatzline）也在現場。他事後在社群平台X表示，能在橢圓形辦公室為川普禱告是莫大的榮耀，並稱川普對宗教社群、未出生生命與宗教自由的支持「超過美國歷任總統」。他同時感謝懷特凱恩持續領導白宮信仰辦公室並推動宗教自由政策。

別只看川習會成不成　台灣更該警覺自己會不會成籌碼

別只看川習會成不成　台灣更該警覺自己會不會成籌碼

川普宣布將於本（3）月31日去訪中國大陸並會見習近平後，陸方外交部對此仍未完全鬆口，僅表示雙方仍在溝通，然正在召開的全國人民代表大會傳出了進一步的訊號，總理李強本月5日在工作報告中，提及習、川去年的會面為雙邊經貿合作帶來了穩定性，顯示本月底的「川習會」（中國大陸人士稱「習特會」）仍然非常可能舉行。

川普重磅發文：讓伊朗再次偉大

川普重磅發文：讓伊朗再次偉大

伊朗準備好應對地面戰　川普：浪費時間

伊朗準備好應對地面戰　川普：浪費時間

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

川普：油價漲就漲吧　軍事行動是首要考量

川普：油價漲就漲吧　軍事行動是首要考量

