快訊／台中23：14地牛翻身！規模4.5地震「多縣市有感」

記者唐詠絮、柯振中／綜合報導
中部地區6日深夜11點14分發生芮氏規模4.5地震，震央位置：北緯24.1° 東經120.67°，震源深度：27公里，預估震度彰化縣4級、台中市3級、南投縣3級、苗栗縣2級、雲林縣2級、嘉義市2級、嘉義縣2級、台南市2級、台北市1級、新北市1級、桃園市1級、新竹市1級、新竹縣1級、宜蘭縣1級、花蓮縣1級、台東縣1級。
影響範圍：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣
[廣告]請繼續往下閱讀...
記者唐詠絮、柯振中／綜合報導
中部地區6日深夜11點14分發生芮氏規模4.5地震，震央位置：北緯24.1° 東經120.67°，震源深度：27公里，預估震度彰化縣4級、台中市3級、南投縣3級、苗栗縣2級、雲林縣2級、嘉義市2級、嘉義縣2級、台南市2級、台北市1級、新北市1級、桃園市1級、新竹市1級、新竹縣1級、宜蘭縣1級、花蓮縣1級、台東縣1級。
影響範圍：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響