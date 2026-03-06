快訊／台中23：14地牛翻身！規模4.5地震「多縣市有感」

2026年世界棒球經典賽今晚中華隊將在東京巨蛋迎戰強敵日本隊，儘管昨天首戰以0：3惜敗澳洲，還傷了「台灣隊長」陳傑憲，但彰化球迷熱情不減！今天下午3點多，縣府中庭前就已湧現長長的排隊人龍，人潮圍滿整個縣府廣場，就是為了要進場透過直播派對，隔海為中華隊吶喊加油。