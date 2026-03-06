　
快訊／台中23：14地牛翻身！規模4.5地震「多縣市有感」

▲▼23:14 4.5地震。（圖／）

記者唐詠絮、柯振中／綜合報導

中部地區6日深夜11點14分發生芮氏規模4.5地震，震央位置：北緯24.1° 東經120.67°，震源深度：27公里，預估震度彰化縣4級、台中市3級、南投縣3級、苗栗縣2級、雲林縣2級、嘉義市2級、嘉義縣2級、台南市2級、台北市1級、新北市1級、桃園市1級、新竹市1級、新竹縣1級、宜蘭縣1級、花蓮縣1級、台東縣1級。

影響範圍：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

 

03/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

議員春節失蹤！　緊急送醫「感染延伸腦部」

WBC中華隊強碰日本　吳復連到場集氣：勢必取勝

WBC中華隊強碰日本　吳復連到場集氣：勢必取勝

2026年世界棒球經典賽今晚中華隊將在東京巨蛋迎戰強敵日本隊，儘管昨天首戰以0：3惜敗澳洲，還傷了「台灣隊長」陳傑憲，但彰化球迷熱情不減！今天下午3點多，縣府中庭前就已湧現長長的排隊人龍，人潮圍滿整個縣府廣場，就是為了要進場透過直播派對，隔海為中華隊吶喊加油。

狂飆128撞死騎士「被詐騙才酒駕」法官打臉

狂飆128撞死騎士「被詐騙才酒駕」法官打臉

即／彰化塑膠工廠大火！黑煙蔽天臭翻...居民哀嚎

即／彰化塑膠工廠大火！黑煙蔽天臭翻...居民哀嚎

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

八哥揪團狂吃葡萄　果農水槍轟鳥

八哥揪團狂吃葡萄　果農水槍轟鳥

